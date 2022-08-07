中取消3項中美軍事交往 中國防部：美需負全責

解放軍7日在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓。圖為戰機編隊飛行。（新華社）

中美關係緊張，中方美國眾議長裴洛西 （此前譯波洛西 ）訪台宣布八項反制措施，其中包括取消中美軍事交往三項措施。中國國防部 發言人吳謙8日就此表示，中方有關反制措施是對美台挑釁的必要警示，對國家主權和安全的正當捍衛，完全合理、恰當適度。

中國國防部新聞局發布消息指，有美國媒體報導，美軍高層近日曾多次給中國軍隊領導打電話，但被中方拒絕。請問對此有何評論？

吳謙回答：當前台海形勢緊張局面，完全是美方主動挑釁、一手製造的，美方必須為此承擔全部責任和嚴重後果。「中方曾就中美兩國兩軍關係、台灣問題等表明嚴正立場，特別是針對美國會眾議長裴洛西竄訪多次嚴正交涉，美方卻說一套、做一套，縱容支持裴竄訪，蓄意製造台海緊張局勢」。

他說，針對美方惡劣挑釁行徑，中方宣佈了八項反制措施，其中包括取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制會議。底線不容突破，溝通需要誠意。美方一面製造危機，一面又聲稱要管控危機，為其錯誤言行和挑釁舉動找托詞、打掩護，甚至對外炒作、混淆視聽、甩鍋推責，中方堅決反對。「我們敦促美方切實尊重中方的核心利益和重大關切，放棄以台制華的幻想，不要在錯誤的道路上越走越遠」。