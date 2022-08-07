山西小伙立夏在上海隔離、立秋換到三亞 讓他學會一事

海南三亞封控，8萬遊客被困，圖為志願者在三亞國際體育產業園核酸採樣點為遊客進行核酸檢測工作。（新華社）

中國海南三亞疫情 突增，三亞今天通報8月7日0—24時再新增186例確診病例與227例無症狀感染者。目前全市已封控，有旅客稱，他「立夏」在上海隔離，「立秋」換到三亞隔離，讓他只能「既來之則安之」的靜觀其變。

三亞官方統計自8月1日零時至7日24時，累計7天來確診病例801例、無症狀感染者409例。目前全市實施臨時性全域靜態管理，除保障社會基本運行服務、疫情防控和緊急特殊情況外，全市範圍限制人員流動，暫停城市公共交通。

騰訊新聞報導，臨時的封控也導大致大批遊客被迫滯留三亞，經統計約有8萬多名的遊客留在三亞，其中約3.2萬人滯留在酒店。三亞已已為滯留在住遊客提供酒店半價優惠續住服務，遊客在完成7天風險排查後經評估後可離島。

一名25歲的山西李姓遊客記錄了他的心聲，他說，今年3月，他到上海後不久爆發疫情，他被居家隔離。上海疫情結束後，他計畫7月初先到三亞旅行一個月，8月6日再去新疆。然而，他的旅行計畫因三亞疫情被迫停止。

他說，之前他在上海隔離三個月，經歷了「立夏」（5月5日），現在在三亞隔離，又經歷「立秋」（8月7日）。三月去上海時是穿著秋褲進去、穿著短褲出來；希望這次在三亞，不是穿著短褲進來，穿著秋褲離開。

除了海南的疫情，廣東近日也增加數十陽性病例、甚至偏遠的西藏阿里地區也傳出疫情。

廣東衛健委今天通報，8月7日0—24時，廣東省新增本土確診病例37例（廣州4例，湛江26例，茂名7例）；新增本土無症狀感染者6例（廣州1例，珠海1例，汕頭1例，湛江3例）。湛江是海南疫情擴散所致。

另，西藏阿里地區普蘭縣今天也通報8月7日在常規核酸檢測 中，發現4名外來旅遊人員新冠病毒核酸檢測陽性，4人都是西藏日喀則市的當地居民，均為無症狀感染者。阿里地區普蘭縣已劃定7個中風 險區，包括沙拉龍寺、楚果寺、科迦寺、普蘭唐嘎國際邊貿市場、吉烏寺等。