山西小伙立夏在上海隔離、立秋換到三亞 讓他學會一事
中國海南三亞疫情突增，三亞今天通報8月7日0—24時再新增186例確診病例與227例無症狀感染者。目前全市已封控，有旅客稱，他「立夏」在上海隔離，「立秋」換到三亞隔離，讓他只能「既來之則安之」的靜觀其變。
三亞官方統計自8月1日零時至7日24時，累計7天來確診病例801例、無症狀感染者409例。目前全市實施臨時性全域靜態管理，除保障社會基本運行服務、疫情防控和緊急特殊情況外，全市範圍限制人員流動，暫停城市公共交通。
騰訊新聞報導，臨時的封控也導大致大批遊客被迫滯留三亞，經統計約有8萬多名的遊客留在三亞，其中約3.2萬人滯留在酒店。三亞已已為滯留在住遊客提供酒店半價優惠續住服務，遊客在完成7天風險排查後經評估後可離島。
一名25歲的山西李姓遊客記錄了他的心聲，他說，今年3月，他到上海後不久爆發疫情，他被居家隔離。上海疫情結束後，他計畫7月初先到三亞旅行一個月，8月6日再去新疆。然而，他的旅行計畫因三亞疫情被迫停止。
他說，之前他在上海隔離三個月，經歷了「立夏」（5月5日），現在在三亞隔離，又經歷「立秋」（8月7日）。三月去上海時是穿著秋褲進去、穿著短褲出來；希望這次在三亞，不是穿著短褲進來，穿著秋褲離開。
除了海南的疫情，廣東近日也增加數十陽性病例、甚至偏遠的西藏阿里地區也傳出疫情。
廣東衛健委今天通報，8月7日0—24時，廣東省新增本土確診病例37例（廣州4例，湛江26例，茂名7例）；新增本土無症狀感染者6例（廣州1例，珠海1例，汕頭1例，湛江3例）。湛江是海南疫情擴散所致。
另，西藏阿里地區普蘭縣今天也通報8月7日在常規核酸檢測中，發現4名外來旅遊人員新冠病毒核酸檢測陽性，4人都是西藏日喀則市的當地居民，均為無症狀感染者。阿里地區普蘭縣已劃定7個中風險區，包括沙拉龍寺、楚果寺、科迦寺、普蘭唐嘎國際邊貿市場、吉烏寺等。
上一則
中共發動14億人共建台灣實景地圖 「大好河山都是我的」
下一則
FB留言