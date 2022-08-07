南華早報：北京當局對美日宣洩怒氣後 外交面臨兩難

中國國家主席習近平。新華社

南華早報報導，中國當局針對眾院議長裴洛西 （前譯波洛西）日前訪台，在台灣周邊進行軍演並對美日宣洩怒氣，但中國現在面臨兩難，究竟是要進一步升高局勢，還是努力與其他鄰國站在同一陣線避免疏離。

華府「中美研究所」（ICAS）資深研究員古普塔（Sourabh Gupta）指出，北京 當局試圖在加強對台灣軍事威懾必要性，又不能嚇跑亞洲鄰國間保持平衡，面臨兩難。他說：「但同樣的，在亞洲幾乎沒有國家希望看見亞太地區地緣政治卡在台海，特別是在發生俄烏衝突的這段時期。」

古普塔表示：「中國在表達強烈譴責後，最聰明的下一步應是派遣特使前往亞洲各國，重申一中原則，並指控美國違反其『一中政策』精神。但我認為中國外交過於傲慢，不會選擇採取這種作法。」

澳洲拉籌伯大學國際關係教授比斯利（Nick Bisley）表示，中國針對裴洛西訪台做出全面且「非常重大」的回應已導致區域不安。他說：「現在問題是，美國和其他國家將準備在多大程度上遏制中國，而這是風險最大的地方。若美國認為真的需要遏制中國，那局勢可能以非常危險的形式快速升高。」

不過，新加坡 南洋理工大學拉惹勒南國際研究學院副教授李明江預測，北京當局將逐漸和緩局勢，因為區域穩定在今年秋季召開20大前是當務之急。

李明江說：「北京當局透過軍演、經濟制裁和外交戰宣洩怒氣後，他們需要從緊張局勢個高峰往下走，才符合中國利益。中國如今面臨一系列愈來愈大的國內社會和經濟壓力，不得不在處理外部挑戰上更加謹慎，以免干擾內部穩定。」