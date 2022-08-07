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中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

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中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

記者楊雅棠／台北報導
瑯琊病毒在山東、河南已經發現35例感染個案。（美聯社）
瑯琊病毒在山東、河南已經發現35例感染個案。（美聯社）

一波未平，一波又起。新冠肺炎疫情還沒結束，中國又發現新的人畜共通病毒。

權威醫療期刊《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）於8月4日刊文指出，此病毒被命名為「瑯琊病毒（Langya virus，LayV）」，由北京、青島的微生物學者發現。

對此，台疾管署副署長莊人祥表示，目前沒有人傳人的證據，但無法下結論。台後續建立實驗室核酸檢測的方式，若有需要將納入台監測重點監測項目。

《新英格蘭醫學期刊》刊登的研究分析，LayV屬於亨德拉病毒（Henipavirus）的其中一種；在山東、河南等地已發現35例出現急性症狀的感染者，其中有26例僅感染LayV，其餘有感染其他病毒。進一步分析此26人的症狀為發燒(100%)、乏力(54%)、咳嗽(50%)、厭食(50%)、肌痛(46%)、噁心(38%)、頭痛(35%)、嘔吐(35%)，並伴有血小板減少(35%)、白細胞減少(54%)異常，肝腎功能受損(35%)(8%)。

莊人祥表示，目前在中國的山東、河南已經發現35例感染個案，但目前無死亡個案。琅琊病毒屬於副黏液病毒的一種，在人工飼養動物中，包括狗（5%）、山羊（2％）發現血清抗體陽性；另外在錢鼠中發現有27%為血清抗體陽性，推測是此病毒的天然宿主。

根據目前追蹤的資料顯示，患者之間沒有密切或共同接處史，且監測個案的家人或密切接觸者九人中，也都沒有人傳人的證據，因此認為人類感染只是偶發或散發的事件。

不過，莊人祥表示，雖然目前沒有人傳人證據，但無法下結論，還需要密切監測。

新英格蘭 醫學 河南

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