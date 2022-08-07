海南三亞封控 多間旅店惡意漲價 省長稱要有打大仗準備

海南三亞爆發疫情，多人又上演逃離三亞畫面。圖為各交通站點的人潮。（取材自澎湃新聞）

海南突發疫情 ，三亞尤其嚴重，全市有8萬遊客被困，許多遊客面臨敲竹槓的房價，氣憤不已。海南省長馮飛表示，三亞市要有打大仗的心理準備。

澎湃新聞報導，武漢 有一家老小11個人口，兩年多疫情以來一直不敢外旅遊，沒想到第一次出門，就被滯留在三亞。

李女士8月1日帶著一家老小11口人從武漢前往三亞旅遊度假，原計畫8月7日離開。然而8月6日凌晨6時起，三亞疫情管控升級，全市實施臨時性全域靜態管理，全市範圍限制人員流動，暫停城市公共交通。

李女士表示，他們此行11人中，有68歲的老人，還有5個孩子，最小的不到兩歲。此行就是趁著暑假帶孩子們出來遊玩，在三亞通知實施全域靜態管理時，一家人正住在三亞海棠灣紅樹林度假酒店裡。

李女士6號早上看到消息的時候，立刻買了當天下午4時多海口飛往武漢的機票，但沒想到連海棠灣都出不去了，當天上午他們一家人打算乘坐計程車前往高鐵站，再乘高鐵前往海口，然而出了酒店不久，就被隧道口的防疫 人員勸返。

返回酒店後，李女士又面臨酒店續住的難題。按照6日三亞新聞發布會上的消息，被滯留的在住遊客，酒店為旅客提供半價優惠的續住服務，遊客在完成7天風險排查後，經評估後可離島。

但實際續住情況並非如此。李女士說，此前通過旅行社預訂的房間，費用為1600元人民幣每晚，並包含餐飲、旅拍、遊玩等套餐。然而預訂續住時，酒店卻表示需要按照當天門市價格來預訂，同樣的房型，每晚已漲至2980元，即使半價優惠後，也需要1500元一晚。

在和酒店多次溝通無效後，李女士只能先預訂續住。為了節省費用，11口人入住了兩個雙床房，每間房裏只有兩張1.35米寬的床，後又要求酒店加了一張1米寬的小床，「真的是很擠，但我們也沒有辦法」。

「我們11個人的花銷實在是太大了，而且又有老人和孩子」。李女士說，續住後酒店只免費提供早餐，在被滯留的第一天，家人們只吃了一頓自助早餐，午飯沒有吃，晚餐原本點了外賣，但7時多店的外賣，由於沒有外賣騎手接單，9時多才送達酒店，早已經涼了。

更糟的是，7日李女士接到酒店通知稱酒店已經被徵用為隔離酒店，所有原住客需12時前退房，自行前往其他酒店，她正在收拾行李準備離開，但這一大家子人該去哪裡住，都還不知道。

海南省省長、省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部總指揮馮飛6日傍晚在記者會上表示，三亞要做好打大仗的思想準備、人員準備、能力準備，加強方艙醫院建設和物資儲備，備足隔離場所，提升集中隔離管控能力。

三亞已自6日起在全市實行臨時性全域靜態管理，要求嚴格限制人員外流，非必要暫不離開三亞；全市社區（村、居）、社區、企事業單位實行封閉式管理，居民原則上居家，非必要不出門、不流動、不聚集。