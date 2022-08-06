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海南三亞爆疫情 1張機票破萬元也飛不走 8萬遊客遭滯留

記者陳言喬／綜合報導
暑假以來，海南三亞成中國最紅的旅遊盛地之一，但近日爆發疫情全市封控，8萬遊客全都不能走。圖為6月底首屆海南國際離島免稅購物節開幕吸引遊客。（中新社）
暑假以來，海南三亞成中國最紅的旅遊盛地之一，但近日爆發疫情全市封控，8萬遊客全都不能走。圖為6月底首屆海南國際離島免稅購物節開幕吸引遊客。（中新社）

海南突發疫情，全島已經封控，當中旅遊盛地三亞6天來染疫者超過800例，三亞7日有出港航班已全部取消，8萬旅客滯留三亞欲哭無淚。

騰訊新聞報導，據飛常準App顯示，8月7日，三亞鳳凰機場所有出港航班已全部取消（含提前取消）。正值暑期旅遊旺季，海濱城市三亞出現疫情，據估算，目前約有8萬遊客滯留三亞。中國國航、東方航空、南方航空、海南航空、廈門航空及深圳航空等航空公司均發布了三亞進出港航班的退改措施。

事實上，三亞從6日開始就已管制出港飛行了。一名上海的王女士帶著孩子到三亞遊玩，發現疫情升溫後，決定提前返回上海，趕緊上網搶訂6日上午一張12000元人民幣（約1774美元）商務艙機票，這樣的票價比疫情前去日韓出差的公務艙票價都要貴許多，但王女士還是下單了兩張12000元機票，買完後這趟航班的所有艙位已經售罄。

王女士和孩子當天到了機場，成功辦理登機機過安檢登上了飛機。沒想到剛落座不久，就被機上通知全體旅客下飛機—按照三亞方面的通知要求，王女士所在的航班無法載客飛離上海。

與此同時，三亞機場也接到了通知，所有在機場的旅客將被轉運到市內酒店，等待後續安排。被趕下飛機的王女士，並沒有等到市裡統計安排的車輛和酒店，而是自己重新在離機場最近的三亞灣定了酒店入住，等待後續進展。

6日凌晨3時，三亞發布最新消息，自6日凌晨6時起，全市實行臨時性全域靜態管理，除保障社會基本運行服務、疫情防控和緊急特殊情況外，全市範圍限制人員流動，暫停城市公共交通。

央視報導，三亞市副市長表示，大概有8萬多名遊客留在三亞。

海口也發布了最新海南旅客離島疫情防控措施：目前在三亞，或7月23日以來有三亞旅行史的，暫不離島，按地區疫情防控要求進行核酸檢測，後續安排視三亞疫情防控情況確定。

海南此波疫情是從8月1日發現第一例，7日上午海南衛建委統計，自1日0時至8月6日24時，本輪疫情累計報告本土確診病例723例（三亞市615例）；本土無症狀感染者237例（三亞市212例）。目前全島已經封控。

疫情 機場 檢測

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