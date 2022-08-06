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台民視新聞遭駭 直播畫面出現「一點都不能少」

中軍演之際 具900年歷史的福建大型木拱橋不明大火燒塌

記者陳言喬／綜合報導
福建萬安橋6日晚大火被燒毀。（取材自澎湃新聞）
福建萬安橋6日晚大火被燒毀。（取材自澎湃新聞）

中國現存最長木拱式廊橋、始建於900年前福建萬安橋，6日大火燒毀坍。福建沿海正在對台擴大軍演，位在福建寧德這座長約100公尺的木拱橋突在晚間近11時大火，引人遐想。當局初步調查稱，可能是民間不慎用火導致，正進一步調查。

新京報報導，萬安橋位於寧德市屏南縣長橋鎮長橋村，原名「龍江公濟橋」，後改稱「彩虹橋」，萬安橋是現名。據《玉田志略》記載，該橋宋代始建。清康熙47年（1708）曾遭火焚，清乾隆7年（1742）、民國21年（1932）兩次重建。2006年5月25日作為「閩東北廊橋」之一公布為中國第六批國家重點文物保護單位。

萬安橋全長98.2米，五墩六孔。以杉木為料，每孔兩端用九根圓木、三根黃串梁與八根圓木、四根黃串梁相貫成拱，其上橫鋪木板為橋面。橋上建廊屋38間，兩旁設橋椅，構造合理巧妙。被焚前是中國現存最長的貫木拱廊屋橋。

萬安橋在中國古代橋梁建築科學技術史上具有重要價值。2011年5月，中國城區最長的木拱式廊橋、武夷山市的餘慶橋燒毀。而隨著萬安橋的起火，網友紛紛惋惜，大型木拱廊橋的背影已漸行漸遠。

來源：聯合影音網

福建萬安橋被燒毀前是中國現在最大木拱橋。（取材自澎湃新聞）
福建萬安橋被燒毀前是中國現在最大木拱橋。（取材自澎湃新聞）
福建萬安橋被燒毀前是中國現存最大木拱橋，始建於900年前。（取材自澎湃新聞）
福建萬安橋被燒毀前是中國現存最大木拱橋，始建於900年前。（取材自澎湃新聞）

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