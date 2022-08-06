解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

解放軍東部戰區公布抵近台灣演訓的照片，圖中的白色尖塔，中媒稱經證實是花蓮和平電廠煙囟，直線距離僅11.78公里，左側為共軍南京艦上的士兵持望遠鏡瞭望。（新華社）

解放軍 連日來在台周遭演習，東部戰區公布其多架軍機與多艘海軍艦艇臨近台疆域照片。當中一張照片經測算解放軍南京艦僅距我花蓮和平電廠僅約11.78公里。

中媒環球時報報導，連日來解放軍軍機與軍艦到台灣「打卡」，貼近台灣海岸線，島上連綿的群山，以及岸邊的建築都肉眼可見。多方證據顯示，解放軍此次行動已深入臺灣花蓮某海域12海里以內。軍事專家稱，未來類似行動會常態化。

報導稱，解放軍公布一張台灣海岸線上「白色塔狀建築」照疑為花蓮縣和平電廠的煙囪。經中國長光衛星基於國產光學遙感衛星星座「吉林一號」的衛星影像地理資訊應用軟體「共生地球」證實，花蓮和平電廠確實有一座高聳的煙囪建築，煙囪上畫有台灣少數民族圖騰。

東部戰區在8月6日晚公布解放軍相關演訓視頻中，台島海岸線上的建築則再次入鏡，東部戰區參訓部隊甚至還給出了一個疑似白色煙囪的特寫鏡頭。

此外，中國科技公司中科世通亨奇6日晚公布了一張由國外SAR衛星於8月5日上午10時許拍攝的衛星圖。中科世通亨官方帳號表示，根據多域態勢系統的追蹤，8月5日解放軍南京艦在花蓮附近海域活動，距離花蓮和平火力發電廠的煙囪直線距離約11.78公里。11.78公里的距離，意味著解放軍軍艦進入了台當局極為在意的12海里領海範圍內。

另，東部戰區5日與6日公布的演訓畫面顯示，解放軍軍艦在抵近台灣的同時，台軍派出了「濟陽級」蘭陽艦和疑似「康定級」護衛艦。其中，一張照片顯示，台灣海軍「濟陽級」的蘭陽艦已經鏽跡斑斑，被許多網友稱為「海上移動古董」，「具有厚重的歷史沉澱感」。

中國軍事專家宋忠平表示，「濟陽級」蘭陽艦已有50餘年的艦齡，而且是美軍淘汰之後租給台軍的，這條軍艦已經老舊不堪，不堪一擊，不僅台灣的「濟陽級」、「康定級」，還有從美國購買的二手「佩里級」（派里級），和解放軍21世紀之後的戰艦相比代差巨大，如果真的爆發衝突，葬身魚腹是這些戰艦的基本歸宿。

宋忠平稱，台軍已明確表態「不求戰」，因為它求戰就是死路一條，「我們進入到了12海里，他們也無動於衷，這就表明他們不敢打，因為一旦交火只能讓自己更倒楣」。

宋忠平說，台軍一定會感到忌憚，如果與解放軍爆發軍事衝突，這場演習可能就會直接轉化為軍事行動，解決台灣問題的進程就會大大提前，所以台當局，包括台軍不敢挑釁，他們能做的僅僅是所謂的「盯控」。

台國防部 日前表示，針對中共 多批軍艦、軍機於台海周邊演習，國軍運用各種監偵機制，全程嚴密監控，秉持備戰不求戰之原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」的態度，堅定捍衛主權和國家安全。