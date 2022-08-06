三亞、新疆疫情嚴峻 旅遊旺季被迫提早「喊卡」

新疆伊犁州素有「天馬故鄉」之稱，為許多旅客喜好造訪之地。但近期因疫情升溫，影響到當地旅遊復甦。記者黃雅慧／攝

中國旅遊熱門地疫情 升溫，旅遊旺季被迫提早收場。海南三亞與新疆 近期因為確診病例增多，防疫控管隨之升級，導致許多旅客行程被迫提早結束。三亞當地仍有八萬多名旅客滯留，而新疆伊寧市、伊寧縣和尼勒克縣等三縣跨省旅遊被「熔斷」。

據海南省6日疫情防控通報，三亞市報告確診病例455例，無症狀感染者103例。為應對嚴峻疫情，海南政府宣布，自6日凌晨6時起，三亞市全市實行臨時性全域靜態管理，除保障社會基本運行服務、疫情防控和緊急特殊情況外，全市範圍限制人員流動，暫停城市公共交通。

據中新經緯報導，三亞鳳凰機場飛機大面積取消，三亞到北京 、上海、杭州、蘭州等多地已無直飛方案。且據三亞市政府黨組成員、秘書長季端榮在該市6日舉行的發布會上表示，目前約有3.2萬人滯留在酒店。

另一旅遊熱點新疆，本輪疫情自7月30日開始，截至5日24時，新疆維吾爾自治區現有共計報告陽性感染者153例，均為無症狀感染者。截至6日18時，新疆的中高風險區共有35個，主要集中在伊寧市和伊寧縣。

據第一財經報導，烏魯木齊地區多家酒店表示，如果行程卡帶伊犁、喀什等地的行程，均無法入住酒店。另外，新疆也有部分酒店提到，行程卡上帶哈密、塔城地區或吐魯番地區行程卡旅客也無法辦理入住。

今年上半年，新疆旅遊強勢復甦，全區接待遊客7781.41萬人次，實現旅遊收入531.42億元。而六七月更是迎來旺季。6月新疆全區接待遊客2392萬人次，較上期增長66.39%；實現旅遊收入人民幣174.12億元，較上期增長89.69%;7月1日至21日，全區累計接待遊客約2554萬人次，年增15.7%；實現旅遊收入約191億元，年增16.67%。