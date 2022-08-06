專家：遠程火箭彈技術大突破 對台不需用「東風」

解放軍遠程火箭炮近年技術有所突破，提高射程與精度，圖為解放軍4日對台灣周邊進行的遠火射擊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

中國解放軍 近期在台灣周邊大規模演訓行動，其中使用了「遠程火箭彈」作為重要演訓內容，對此解放軍火箭軍專家解讀，這次演習證實了解放軍遠火技術已經突破射程到500公里大關，且精準度也大幅提高，她認為解放軍對台已不需東風系列飛彈。

擁有解放軍大校軍銜的火箭軍軍事專家邵永靈，6日上午在「百家號」發文詮釋解放軍此次對台遠程火箭彈（遠火）打擊演練的意涵。她回顧解放軍遠火發展歷程，稱十年前解放軍「國產03式」最大射程不超過90公里、「03式自行火箭炮」的極限射程則提高到150公里左右，但都存在精確度的問題，「實用打擊價值」比不上威懾價值，而且在台灣海峽的寬度面前「依舊不夠用」。

不過她強調，十年來解放軍「相關技術快速發展」，遠程火箭彈在精確制導領域的進步與突破，讓其維持成本低於飛彈、精度卻不斷提高的優勢。她認為，從某種角度來說，中國在彈道飛彈 和制導（導引）裝置小型化方面的突破，恰好反哺了大口徑火箭彈，讓遠程火箭炮的性能愈發接近短程彈道飛彈。

至於遠火技術突破的戰術與戰略意義，邵永靈分析，這意味著以往的由火箭軍部隊完成的遠距離打擊任務，已經可以由陸軍獨立完成了，「無需以不同軍兵種合作的方式實現，顯然大大提高了火力發揚的效率」。對於此次演訓使用的遠火特性，解放軍國防大學教授孟祥青亦解讀，目前解放軍遠火具有射程遠、精度很高、性架比較高、機動性很強四個特點。

此次對台演訓使用的遠火，央視僅指為「新型遠程箱式火箭炮」，不過依據公開資料顯示，目前解放軍射程最遠的火箭炮，應為2019年中共 建政70年閱兵時首度公開亮相的「PHL-191箱式火箭炮」，其可搭載不同口徑火箭，最大口徑「火龍480型」750毫米火箭彈，射程將近500公里，命中精度則為30公尺左右。