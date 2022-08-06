我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場

解放軍6日海空聯合突擊 稱軍艦抵近「祖國寶島」

專家：遠程火箭彈技術大突破 對台不需用「東風」

記者廖士鋒／即時報導
解放軍遠程火箭炮近年技術有所突破，提高射程與精度，圖為解放軍4日對台灣周邊進行的遠火射擊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）
解放軍遠程火箭炮近年技術有所突破，提高射程與精度，圖為解放軍4日對台灣周邊進行的遠火射擊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

中國解放軍近期在台灣周邊大規模演訓行動，其中使用了「遠程火箭彈」作為重要演訓內容，對此解放軍火箭軍專家解讀，這次演習證實了解放軍遠火技術已經突破射程到500公里大關，且精準度也大幅提高，她認為解放軍對台已不需東風系列飛彈。

擁有解放軍大校軍銜的火箭軍軍事專家邵永靈，6日上午在「百家號」發文詮釋解放軍此次對台遠程火箭彈（遠火）打擊演練的意涵。她回顧解放軍遠火發展歷程，稱十年前解放軍「國產03式」最大射程不超過90公里、「03式自行火箭炮」的極限射程則提高到150公里左右，但都存在精確度的問題，「實用打擊價值」比不上威懾價值，而且在台灣海峽的寬度面前「依舊不夠用」。

不過她強調，十年來解放軍「相關技術快速發展」，遠程火箭彈在精確制導領域的進步與突破，讓其維持成本低於飛彈、精度卻不斷提高的優勢。她認為，從某種角度來說，中國在彈道飛彈和制導（導引）裝置小型化方面的突破，恰好反哺了大口徑火箭彈，讓遠程火箭炮的性能愈發接近短程彈道飛彈。

至於遠火技術突破的戰術與戰略意義，邵永靈分析，這意味著以往的由火箭軍部隊完成的遠距離打擊任務，已經可以由陸軍獨立完成了，「無需以不同軍兵種合作的方式實現，顯然大大提高了火力發揚的效率」。對於此次演訓使用的遠火特性，解放軍國防大學教授孟祥青亦解讀，目前解放軍遠火具有射程遠、精度很高、性架比較高、機動性很強四個特點。

此次對台演訓使用的遠火，央視僅指為「新型遠程箱式火箭炮」，不過依據公開資料顯示，目前解放軍射程最遠的火箭炮，應為2019年中共建政70年閱兵時首度公開亮相的「PHL-191箱式火箭炮」，其可搭載不同口徑火箭，最大口徑「火龍480型」750毫米火箭彈，射程將近500公里，命中精度則為30公尺左右。

解放軍 彈道飛彈 中共

上一則

「辱母殺人案」 于歡結婚了 妻子不介意過往 努力賺錢償債

延伸閱讀

解放軍6日海空聯合突擊 稱軍艦抵近「祖國寶島」

解放軍6日海空聯合突擊 稱軍艦抵近「祖國寶島」
軍演第2天 解放軍49架次越海峽中線 美7偵察機接近台灣

軍演第2天 解放軍49架次越海峽中線 美7偵察機接近台灣
解放軍未來戰略 WSJ：或逼迫非入侵

解放軍未來戰略 WSJ：或逼迫非入侵
解放軍無人機繞日 模擬攻台序曲

解放軍無人機繞日 模擬攻台序曲

熱門新聞

(取自央視)

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

2022-08-04 03:20
張常寧與籃球選手吳冠希補辦婚禮。（取材自微博）

中國女排張常寧嫁籃球選手 姚明賀詞：生娃不能放給排球

2022-07-30 08:53
閔亨才在崖洞中。（取材自紅星新聞）

川男棄高薪隱居洞穴 不甩欠債每天睡到自然醒勞作1小時

2022-07-30 07:00
東部戰區披露影片，宣示「嚴陣以待聽令而戰」、「埋葬一切來犯之敵」。(視頻截圖)

解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

2022-08-02 02:30
中國外交部5日傍晚宣布對裴洛西訪台採取對美反制措施。（圖／取自大陸外交部官網）

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

2022-08-05 09:36
中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00

超人氣

更多 >
涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡
紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺

紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺
洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷

洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷
中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動

中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動
白宮召秦剛譴責台海挑釁作為 中反擊要美「糾正錯誤」

白宮召秦剛譴責台海挑釁作為 中反擊要美「糾正錯誤」