反嗆美方關切 王毅：美軍頻頻現身南海到底要做什麼？

中國外長王毅5日在柬埔寨表示，近年美軍機艦越來越常到南海，中國跟沿岸國家不禁要問美國到底要做什麼。（圖／取自中國外交部官網）

在柬埔寨金邊出席東亞峰會外長會的中國外長王毅 ，5日針對南海問題指出，近年越來越多的美艦機頻繁出現在南海，中方和南海沿岸國都不禁要問，美方到底要做什麼？他呼籲「域外國家」，應恪守本分，切實尊重地區國家為維護南海和平穩定作出的努力。

據中國外交部官網訊息，王毅5日反駁美方對南海的關切，他指出，中國在南海問題上的立場主張有充分的歷史和法理依據，從未改變主張依據，也未調整主張範圍，更不存在過度聲索。他強調中國與東協國家堅持根據「南海各方行為宣言」，通過雙邊磋商和談判妥處分歧。「多年來，我們同東協國家一道維護了南海的總體穩定，為各自發展振興提供了穩定發展環境」。

他並表示，當前影響南海和平穩定的最大風險恰恰是「域外大國的不當介入和頻繁干擾」，他點名道，很長時間裡，美方對中國在南海的主權和權益主張沒有提出任何異議，表示在南海島礁主權歸屬問題上不持立場，現在轉而全盤否定中方的立場主張，這在邏輯上、法律上、公理上都站不住腳，他質疑，「如此根據自身政治需要，隨意改變既有的政策，大國信譽何在？將來怎麼取信於人？」

王毅還指出，「最近幾年，越來越多的美艦機頻繁出現在南海海空，中方和南海沿岸國都不禁要問，美方到底要做什麼？域外國家應恪守本分，切實尊重地區國家為維護南海和平穩定作出的努力」。

他透露，中方跟東協國家正在加快「南海行為準則」磋商，將為打造「南海各方行為宣言」的升級版，達成有實際意義、有效的地區規則共同努力。