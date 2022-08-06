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解放軍狂發演訓「超燃現場」 黃海新增10天實彈射擊

記者陳政錄／北京報導
中國將在黃海南部進行長時間實彈射擊軍演。（截圖自中國海事局網站）
中國將在黃海南部進行長時間實彈射擊軍演。（截圖自中國海事局網站）

在連續兩日對台周邊海空域實行大規模軍演後，解放軍東部戰區6日持續在官方微博公開演訓畫面，包括與台方蘭陽艦對峙，以及解放軍軍機抵近等。除此之外，據中國海事局公告，解放軍新增6日至15日每日8時至18時，在黃海南部部分海域進行實彈射擊，禁止駛入。

據中國連雲港海事局6日發布航行警告，陸方將於8月6日至8月15日每日8時至18時，在黃海南部部分海域進行實彈射擊，示警船隻禁止駛入。

這是繼2日中國浙江海事局、山東海事局及煙台海事局分別發布近日在東海、渤海濰坊港、渤海萊州灣部分水域進行實彈射擊，以及解放軍3、4日在台灣周邊多區域進行大規模軍演後，中國海事局發布的另一則航警訊息。另，從時間來看，黃海此次實彈射擊將一連持續10天，較為罕見。

此外，解放軍東部戰區6日一早，就分別發布5日解放軍抵近台灣海岸線照片，以及所謂「第二天演訓超燃現場」，包括與台方蘭陽艦對峙，以及5日出動10餘艘驅護艦艇，和多波次出動殲擊機、轟炸機、預警機、電子偵察機，並有戰機抵近台灣偵查時，目視海岸線和中央山脈。

舉放軍東部戰區持續釋出演訓畫面做為宣傳。（取自東部戰區微博）
舉放軍東部戰區持續釋出演訓畫面做為宣傳。（取自東部戰區微博）

解放軍 微博

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