海南三亞疫情升溫 臨時封城3天 8萬受困遊客一片哀嚎

中國熱門旅遊城市海南三亞臨時宣布封城三天，外地遊客一片哀嚎。圖為三亞一處海灘早前小朋友正在開心戲水。（新華社）

海南三亞以防疫為由6日凌晨突然宣布，自6日6時起，全市實行臨時性全域靜態管理，全市範圍限制人員流動，暫停城市公共交通。由於目前正值暑假旅遊旺季，估計有超過8萬名外地遊客因此受困三亞。

在臨時封城 消息傳出後，不少目前正在三亞旅遊的外地遊客最關心的是：「靜態管理的話，遊客還能走嗎？」「旅遊的外地人怎麼辦？要上班呢！」「走不了的旅客，吃住的費用怎麼算？」「老這樣整，經濟可咋辦？」

根據據央視新聞報導，8月1日至5日，三亞累計發現新冠確診病例375例、無症狀感染者62例。

北京 青年報指出，三亞4日召開的疫情 防控記者會曾公布，引發三亞這波疫情的是新冠病毒Omicron變異株BA.5.1.3，是中國大陸首次檢出BA.5.1.3。

三亞市副市長何世剛表示，據估算，目前約有8萬多名遊客滯留三亞，三亞灣和亞龍灣是遊客最集中的地方，因此將強化對三亞灣和亞龍灣的管控，必須持有24小時核酸陰性證明才能進入。

何世剛說，海棠灣等相對較獨立的區域，已在路口設立卡口。外地遊客抵達後，可憑核酸陰性證明及抵達三亞的機票和火車票入住預定的酒店，但遊客進出還是需要核酸檢測證明。

面對突如其來的封城，三亞要求旅遊相關部門包括酒店等業者，一定要努力為遊客做好服務和安撫情緒。官方旅文部門則要設立專班、安排專線，專門受理遊客的各種訴求，妥善為旅客做好服務。

北京青年報指出，三亞本輪疫情已經蔓延到重慶、廣東，以及海南省內8個市縣。海南為此成立「防外溢專班」，同時升級離開三亞市的管控措施，要求離開三亞必須持有48小時兩次核酸陰性證明，以防病毒被帶到別的地方。