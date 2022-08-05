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曹興誠捐款助國防 中國台辦：代表不了台灣工商界

記者陳政錄／北京即時報導
聯電榮譽董事長曹興誠說，台灣富豪排行榜他還在很後面，他宣布捐出30億元希望能拋磚引玉，如果有很多企業加入，會是很強的力量。記者簡永祥／攝影
聯電榮譽董事長曹興誠說，台灣富豪排行榜他還在很後面，他宣布捐出30億元希望能拋磚引玉，如果有很多企業加入，會是很強的力量。記者簡永祥／攝影

面對中國4日起對台灣周邊海空域實施大規模軍演，聯電榮譽董事長曹興誠宣布捐出30億元（約1億美元）強化國防，並抨擊中國本質是流氓、地體，呼籲台灣人與統派劃清界線。對此，中國國台辦5日晚間回應稱，曹興誠的言行「代表不了台灣工商界，更代表不了廣大台灣民眾」。

中國國台辦發言人馬曉光首先重申，民進黨當局勾連外部勢力謀「獨」挑釁，是導致當前台海形勢緊張嚴峻的根本原因，並指裴洛西（前譯波洛西）訪台嚴重危害台海地區和平穩定和兩岸同胞利益，中國採取必要措施反制是「正義之舉、正當之舉」。

馬曉光接著強調，中國捍衛國家主權和領土完整所採取的一切必要行動，「針對的是台獨分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對台灣同胞，目的是從根本上維護兩岸同胞切身利益和中華民族整體利益」。

對於曹興誠，馬曉光指出，「曹興誠的所言所行歪曲基本事實，瘋狂攻擊抹黑中國，為台獨勢力和外部勢力張目，代表不了台灣工商界，更代表不了廣大台灣民眾，注定枉費心機」。

他還說，「我們（中國）相信絕大多數台灣工商界人士和台灣同胞能夠明辨是非，認清台獨只會給台灣帶來深重禍害，認清美國『以台制華』的險惡用心，以實際行動維護和推動兩岸關係和平發展。」

曹興誠在宣布捐款助台灣國防的記者會上表示，他捐出30億元，協助加強國防，希望喚醒台灣人不貪財、不怕死，為維護自由、民主、人權而起來戰鬥。他還說，台灣富豪排行榜他還在很後面，他宣布捐出30億元希望能拋磚引玉，如果有很多企業加入，會是很強的力量。

針對曹興誠強烈反共的言論，聯電表示，曹董已從聯電退休多年，與聯電無關，無從評論。

裴洛西 退休 波洛西

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