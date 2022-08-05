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刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

北京急取消中日外長會談 警告日本「嚴重歷史罪責」

記者廖士鋒／即時報導
中方4日緊急取消與日本雙邊外長會談。圖為日本外相林芳正日前出席東協+3外長會。（取材自東南亞國協官網）
中方4日緊急取消與日本雙邊外長會談。圖為日本外相林芳正日前出席東協+3外長會。（取材自東南亞國協官網）

對於日本參與G7外長對台海局勢的聯合聲明，中國外交部警告，日本在台灣問題上負有不可推卸的嚴重歷史罪責，理應更加謹言慎行。同時也因為這次聲明，中國緊急取消外長王毅跟日本外相林芳正原定4日在金邊舉行的會晤。

據中國外交部官網訊息，中國外交部副部長鄧勵4日奉命緊急召見日本駐北京大使垂秀夫，就日本參與七大工業國集團（G7）外長對台海局勢聲明提出嚴正交涉，鄧勵指出，日本參與G7聲明「顛倒黑白、倒打一耙，替美國縱容裴洛西竄台、侵犯中國主權的錯誤行徑張目，無理指責抹黑中方，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則和中日四個政治文件原則，向國際社會發出嚴重錯誤信號，性質影響十分惡劣。中方對此堅決反對，予以強烈譴責」。

鄧勵強調，「台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義。日本曾長期殖民台灣，在台灣問題上負有不可推卸的嚴重歷史罪責，理應更加謹言慎行」，中方強烈敦促日方，「恪守中日四個政治文件原則和在台灣問題上所作政治承諾，停止干涉中國內政，慎重妥善處理涉台問題，不要在錯誤的道路上越走越遠」。

此前據日本共同社報導，日本外相林芳正與中國外長王毅原定4日舉行的會談，因日方參與G7聲明而被中方在會談即將開始前予以取消，使得雙邊外長在2020年11月以後首度地面對面會談泡湯。

中方4日緊急取消與日本雙邊外長會談。圖為日前在金邊舉行的東協+3外長會。（取材自...
中方4日緊急取消與日本雙邊外長會談。圖為日前在金邊舉行的東協+3外長會。（取材自東南亞國協官網）

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