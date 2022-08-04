中國大使「再教育台灣人」說惹議 國際輿論抨擊

中國駐法大使盧沙野 昨晚表示，若統一將進行「再教育 」，讓台灣人變回愛國分子。此番言論引起國際輿論抨擊，維吾爾 團體也發聲撻伐。

中國駐法大使盧沙野3日晚就聯邦眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台一事接受BFM電視台（BFM TV）訪問時表示，若統一台灣，要進行再教育，讓台灣人變回愛國分子、再度支持統一。「再教育」一詞震驚歐洲各界，國際輿論發酵，引發眾多批評。

歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）在推特上寫道：「對於那些因裴洛西造訪台灣而感到憤怒的人，我建議他們把怒氣保留給中國大使荒誕的言論，他說將不顧台灣人民意願強行統一，並進行『再教育』。這真的很令人憤慨。」

領導歐洲議會參與英國脫歐談判的比利時前總理維霍夫斯達（Guy Verhofstadt）表示，「獨裁政權不能接受、甚至不能想像人民想生活在自由之中，他們想要『再教育』，言下之意就是壓迫和洗腦。千萬小心：台灣、烏克蘭、歐洲……」。

國會議員反貪腐顧問馬沙羅（Paul Massaro）批評，「種族滅絕、再教育、勞動改造，在極權之惡的新世紀下，一切都正常化了」。

À ceux qui s’indignent du voyage à Taïwan de Nancy Pelosi, je conseille de réserver leur indignation aux propos scandaleux de l’ambassadeur de Chine, qui promet la réunification de Taïwan contre la volonté de ses habitants puis leur « rééducation ». C’est là qu’est le scandale. https://t.co/Ac8I6IoDqa — Nathalie Loiseau (@NathalieLoiseau) August 3, 2022

「再教育」一說觸碰到許多國際人士的底線，尤其是維吾爾人權團體，紛紛發聲反對北京蠻橫行徑，表示這就是中國在新疆執行集中營的證據。

華盛頓維吾爾研究中心執行主任阿卜杜哈基姆．伊德瑞斯（Abdulhakim Idris）高呼，過去五年來，他們努力告訴世界中國利用維吾爾人為測試對象，想把種族滅絕策略轉移到世界其他地方，「不相信我們，現在中國說要在台灣設集中營」。

旅美維吾爾人權律師阿薩特（Rayhan Asat）也表示，「過去幾天台灣爭議我不作聲，但此事與我有關。中國官員說台灣人也需要再教育，充分說明中國本質」。

部分法國政治人物也呼籲政府有所回應，中間派「民主運動黨」（Modem）國會議員博帝（Frédéric Petit）強調，「中國駐法大使的言論絕對不能就這樣過去，這番話徹底令人震驚、引起公憤。我們知道以人民『再教育』之名產生了多少暴行，他心裡有數」。

多位極右派國民聯盟（RN）議員也看不下去，馬賽地區議員貝茲（Eléonore Bez）則寫道，「中國大使平靜地表示台灣人將被再教育。在中國，再教育營被稱為勞改。隨意關押的集中營，上百萬人喪命，卻無人對這番言論有所反應」。

無國界記者組織（Reporters Without Borders）法國總部主席韓石（Pierre Haski）指出中國與民主國家意識形態上的差異，「（盧沙野）的法文很好，但我想他沒有掌握『再教育』這個詞對西方觀眾的衝擊：這非常凶惡，是毀滅性的陳述」。

盧沙野專訪影片在不同社群媒體平台都引起大規模討論。除部分網友稱讚盧沙野外，許多網友則質疑電視台為何能允許有人說出這種言論；也有人批評盧沙野「完全瘋了」，竟公然「宣傳導致世界各地流血的極權政體」。

法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）在接受中央社訪問時表示，「再教育」一詞讓人想起痛苦的歷史，包括二戰、蘇聯和毛澤東時期。最近一次提到再教育則是中國對新疆維吾爾人的再教育，中國當局公開闡釋所謂「教育轉化」。

在他看來，中國大使在法國電視台上說「統一台灣，只需要再教育台灣人，他們就會變成愛國分子」這番話，可能是他所能說的最糟糕的話，因為這對法國觀眾來說是非常駭人的聲明，用強迫手段改變人民思想，這不只是威權，而是極權。

朱利安告訴中央社，「此番言論不僅讓部分法國人看清中國對台灣的企圖，也很可能是中國大使的策略性錯誤，因為這恐怕再重創他和中國的形象」。