中國8大「民主黨派」聯合聲明：堅決支持中共採取措施

中國八大「民主黨派」發布聯合聲明，抗議裴洛西訪台、強調支持中共一切措施。（圖／截自新華社）

眾院 議長裴洛西 （前譯波洛西）訪台造成兩岸軍事與政治高度緊張，對此中國「八大民主黨 派」4日晚間發布聯合聲明，表示抗議，並強調堅決支持中共政府採取一切必要措施。

這份由新華社發布的聲明指出，裴洛西訪台「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中國各民主黨派對此堅決反對，表示強烈憤慨和嚴厲譴責」。

聲明強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」，並指出裴洛西訪台是「升級美台官方交往的重大政治挑釁」，聲明批判「台灣民進黨當局頑固堅持『台獨』錯誤立場，與外部勢力沆瀣一氣、勾連作亂，妄圖『倚美謀獨』、拒不承認『九二共識』，只會將台灣推向災難深淵，給廣大台灣同胞帶來深重禍害」。

聲明還指出，「中國各民主黨派作為中國特色社會主義參政黨，有著熱愛祖國和愛好和平的光榮傳統，一直努力推動兩岸關係和平發展，是國家主權安全發展利益的堅定捍衛者。我們堅決支持中國政府為捍衛國家主權和領土完整所採取的一切必要措施」。

最後聲明表示「祖國必須統一，也必然統一」，強調「這不以美方一些頑固反華勢力的意志而轉移，不被『台獨』分裂勢力的癡心妄想而左右。任何逆歷史潮流而動、阻撓中國完全統一和中華民族偉大復興的企圖註定失敗」。

參與這份聲明的「八大民主黨派」，分別為中國國民黨革命委員會中央委員會、中國民主同盟中央委員會、中國民主建國會中央委員會、中國民主促進會中央委員會、中國農工民主黨中央委員會、中國致公黨中央委員會、九三學社中央委員會、台灣民主自治同盟中央委員會。