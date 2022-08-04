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疫情反彈 浙江義烏要求民眾非必要不離開該市

記者賴錦宏／即時報導
浙江義烏市的新冠疫情反彈，義烏市官方為此決定要求在當地的民眾非必要不離開義烏，全市密閉場所暫停營業。（義烏商報）
浙江義烏市的新冠疫情反彈，義烏市官方為此決定要求在當地的民眾非必要不離開義烏，全市密閉場所暫停營業。（義烏商報）

中國浙江義烏市的新冠疫情反彈，義烏市官方為此決定要求在當地的民眾非必要不離開義烏，全市密閉場所暫停營業。

義烏市疫情防控指揮部8月4日在「義烏發布」微信公眾號發通告稱，倡導市外人員非必要不赴義烏，市內人員非必要不離開義烏，確需離開義烏的，需憑健康碼綠碼及24小時核酸檢測陰性證明。

義烏市在過去幾天通報新增陽性個案，單是從3日早上10時至4日早上9時，不到24小時便通報65例。義烏官方已經在4日早上對市內全域開展全員核酸檢測。

另據環球網，據8月3日發布的海南省三亞市新冠病毒疫情防控工作指揮部通告，8月4日零時起海南三亞進入區域管控狀態。

據通告，2022年8月4日零時起，三亞市（除海棠灣區域、亞龍灣區域、育才生態區外）進入區域管控狀態，企事業單位、公共場所、社區（村、居）等憑24小時內核酸陰性證明或當日核酸採樣記錄（須有前一天陰性記錄）出入。已劃定的高風險區封控措施不變，即人員「足不出戶，上門服務」。

涉及交通管制方面，離開三亞市區域需持48小時內核酸檢測陰性證明，進入海棠灣區域、亞龍灣區域、育才生態區需持24小時內核酸檢測陰性證明，或憑進入該市的飛機票和火車票。公交車、有軌電車、客運班線、遊船、遊艇暫停運行。

通告要求，需離開該市的遊客，做好個人防護，憑48小時核酸檢測陰性證明或憑24小時內採樣紀錄辦理乘機、乘車手續。

檢測 灣區 疫情

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