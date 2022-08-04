波洛西訪台效應 王毅取消會見日本外相林芳正

中國外長王毅出席東亞合作系列外長會並訪問柬埔寨期間接受記者採訪。（中新社）

美國聯邦眾議院議長波洛西旋風訪問台灣，撼動全球外交。日本 外相林芳正和中國外交部長王毅 原定4日在東協外長會議舉行場邊雙邊會議，但朝日新聞報導，日本政府人士表示，會議已取消。

這原本是林芳正和王毅首次面對面會談，兩人原訂將討論今年9月慶祝日中關係正常化50周年的議題

中國外交部發言人華春瑩 4日證實，因為日本夥同G7國家和歐盟發表無理指責中國的共同聲明。中方取消王毅外長在柬埔寨金邊與日本外相的會晤，且不再安排。

中國外交部今天例行記者會上有媒體提問，4日當天中國國務委員兼外長王毅和日本外長原定的會見被取消，中方是否能夠證實？

華春瑩回應稱，「你說得很對。中方不再安排中日外長在金邊會晤，因為日本夥同G7國家和歐盟發表無理指責中國的共同聲明，顛倒黑白，替美國侵犯中國主權的行徑張目，中國人民極為不滿。為此，中方不再安排中日外長在金邊會晤」。

她說，日本在台灣問題上負有歷史罪責，沒有任何資格就涉台問題說三道四。

中國國務委員兼外長王毅8月3日至5日出席在柬埔寨金邊舉行的中國—東盟（10+1）外長會、東盟與中日韓（10+3）外長會、東亞峰會外長會和東盟地區論壇外長會，並對柬埔寨進行訪問。