波洛西訪台效應 王毅取消會見日本外相林芳正
美國聯邦眾議院議長波洛西旋風訪問台灣，撼動全球外交。日本外相林芳正和中國外交部長王毅原定4日在東協外長會議舉行場邊雙邊會議，但朝日新聞報導，日本政府人士表示，會議已取消。
這原本是林芳正和王毅首次面對面會談，兩人原訂將討論今年9月慶祝日中關係正常化50周年的議題
中國外交部發言人華春瑩4日證實，因為日本夥同G7國家和歐盟發表無理指責中國的共同聲明。中方取消王毅外長在柬埔寨金邊與日本外相的會晤，且不再安排。
中國外交部今天例行記者會上有媒體提問，4日當天中國國務委員兼外長王毅和日本外長原定的會見被取消，中方是否能夠證實？
華春瑩回應稱，「你說得很對。中方不再安排中日外長在金邊會晤，因為日本夥同G7國家和歐盟發表無理指責中國的共同聲明，顛倒黑白，替美國侵犯中國主權的行徑張目，中國人民極為不滿。為此，中方不再安排中日外長在金邊會晤」。
她說，日本在台灣問題上負有歷史罪責，沒有任何資格就涉台問題說三道四。
中國國務委員兼外長王毅8月3日至5日出席在柬埔寨金邊舉行的中國—東盟（10+1）外長會、東盟與中日韓（10+3）外長會、東亞峰會外長會和東盟地區論壇外長會，並對柬埔寨進行訪問。
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