央視公布火箭彈發射畫面：演習是要震懾「美台勾連」

央視公布東部戰區陸軍部隊4日下午1點發射遠程火箭彈的畫面。（央視截圖）

解放軍 東部戰區在北京時間4日中午起陸續組織陸軍部隊與火箭軍部隊對台灣周遭海域軍演。中國國防部 新聞發言人譚克非下午表示，這些演習就是針對美台勾連的嚴正震懾。

央視報導，陸軍部隊於下午1時進行遠端火力實彈射擊訓練，對台灣海峽東部特定區域進行了精確打擊，取得了預期效果。央視還顯示火箭彈在福建某沿海發射的畫面，以及落在台灣海峽預定地的示意圖。

下午3時許，東部戰區新聞發言人施毅稱，解放軍東部戰區火箭軍部隊，對台灣東部外海預定海域，實施多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部精準命中目標。

近4 時，中國國防部發言人譚克非表示，美眾院 議長波洛西「竄訪」中國台灣地區，是對中方嚴重的政治挑釁，是對中美兩國兩軍關係的嚴重破壞，是對台海和平穩定的巨大衝擊和威脅。中方對此強烈憤慨、強烈反對。中國軍隊說話是算數的。

他說，中國人民解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合對海突擊、對陸打擊、制空作戰等多科目針對性演練，組織精導武器實彈射擊，就是針對美台勾連的嚴正震懾。

解放軍將堅決捍衛國家主權和領土完整，絕不為任何形式的台獨行徑和外部干涉留下任何空間。