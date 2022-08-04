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解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

解放軍東部戰區軍演 首砲可能是150公里遠端火箭彈

記者陳言喬／即時報導
解放軍陸軍某部執行遠端火箭砲射擊訓練。（取材自百家號／軍武次位面）
解放軍陸軍某部執行遠端火箭砲射擊訓練。（取材自百家號／軍武次位面）

中國央視報導，解放軍東部戰區陸軍部隊4日下午1時許已對台灣海峽東部特定區域進行遠端火力實彈射擊。央視並未報導使用何型火箭砲。但根據央視先前報導，有可能使用射程達150公里的PHL-03A型300毫米遠端火箭彈。

央視軍事頻道曾報導，解放軍陸軍某遠端火箭砲營曾以遠端火箭砲成功完成了對海上移動目標的打擊。該營發射的多枚300毫米遠端火箭彈成功地命中了正在海面上行駛的靶船，並將靶船徹底摧毀，這是陸軍遠端火箭砲部隊首次公開使用遠火攻擊海面移動目標的視頻。

遠火營使用的主戰裝備，是PHL-03A型300毫米遠端火箭砲，實戰射程大概130到150公里之間，毀傷半徑在100公尺左右。另外一種火箭彈是「火龍」系列300毫米火箭彈，兩者相互搭配，能對遠方海面目標、而且是移動目標實施成功的攻擊。

不過，PHL-03A型遠端火箭砲在遂行作戰任務時，需要得到旅無人機分隊的JWP-01型偵察校射無人機的目標標定的，該型無人機活動半徑約150公里，最大任務持續時間4小時，偵察設備包括機載電視攝像機、全景式航空照相機、鐳射測高儀、電視圖像跟蹤器等。

比PHL-03A型300毫米遠端火箭砲更新一代的是PHL-16型火箭砲，性能也更勝一籌，但相關的數據資料尚不明朗。

解放軍陸軍某部早前執行遠端火箭砲射擊訓練。（取材自百家號／軍武次位面）
解放軍陸軍某部早前執行遠端火箭砲射擊訓練。（取材自百家號／軍武次位面）

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