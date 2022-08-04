解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

人民網播出解放軍空軍出動前往台灣執行任務的影片。（取材自人民日報）

中國解放軍 4日中午起在台灣舉行「環島軍演」，人民日報發布最新解放軍空軍起飛執行任務影片，片中一名空軍飛行員稱，他與戰友駕戰機前往台島周邊隨時準備戰鬥，捍衛國家主權和領土完整。

解放軍4日起連續三天在台灣周遭六處海空域舉行軍演，軍事專家稱意圖封鎖台灣對外通道，且在演習期間可能發射飛彈飛越台灣上空落入演習區域，此舉導致數百架航班取消，台方已嚴正抗議，各國也都關切。

中國官媒人民日報今天上午發布的一段軍演影片稱，東部戰區已全天候位台島周邊海空域，戰機穿雲破霧嚴陣以待。影片中可看到多型戰機從某機場 依序起飛畫面，影片還引述一名執行任務的飛行員稱：「根據上級命令，我與戰友駕駛戰機戰鬥起飛，前出台島周邊，我們隨時準備戰鬥、隨時能夠戰鬥，有堅強決心、堅定意志、強大能力捍衛國家主權和領土完整！」

東部戰區昨天發布消息稱，海軍任務艦艇已依令抵達台灣以東預定海域，完成海上警戒封控佈勢，在台島周邊海空域展開聯合軍事行動。

報導稱，在預警機引導下，海軍數艘驅護艦位台灣海峽、台島北部、台島西南和台島以東海域展開實戰化警巡。海軍航空兵多架次戰機抵近台灣海峽、台島北部空域實施空中警戒巡邏。全天，多個岸海火力單元在戰區統一指揮下，對台島周邊重點艦船目標實施多波次模擬打擊。

東部戰區空軍也出動轟炸機、殲擊機等多型多架戰機，赴台灣海峽多個空域參加實戰化演訓任務。多架預警機對台島周邊及任務空域，進行聯合偵察預警。在多源情報資訊支撐下，各型戰機按照作戰編組，體系出擊、協同作戰，對台島周邊目標進行全天候、多方向、高強度抵近懾壓和聯合海空突擊。

台空軍統計，解放軍於2日、3日兩天共出動48架次軍機進入台灣防空識別區。2日當天解放軍出動了8架次殲-11戰機、10架次殲-16戰機、1架次空警-500預警機、1架次運-9通信對抗機和1架次運-8電子偵察機。3日當天有5架次殲-16戰機、6架次殲-11戰機以及16架次蘇-30戰機。

其中，殲-11和蘇-30戰機當天均越過了海峽中線，且選在了離台灣最近（新竹外海）的位置進行越線。

環球網報導，8月3日，解放軍東部戰區已先組織戰區海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊、聯勤保障部隊等五大兵種在台灣北部、西南、東南海空域全天候實施實戰化聯合演訓，重點進行了聯合封控、對海突擊、對陸打擊、制空作戰等演練。