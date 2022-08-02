胡錫進：此次台島周邊軍演 規模超過96年台海危機

解放軍8月4日12時至7日12時將在台灣周邊六處海空域同步進行軍演。新華社

在眾議院議長波洛西 抵達台灣後，解放軍 隨即宣布8月4日至7日，將在環繞台灣本島的六個海域和空域進行軍事演訓行動，並組織實彈射擊。環球時報前總編輯胡錫進2日深夜發文指出，這樣的演習規模和陣仗超過了1996年的台海危機。

胡錫進強調，波洛西開啟了中美圍繞台海高強度博弈的時代，中國堅決並從容應戰。

胡錫進說，「台灣緊鄰中國，我們手握充足的牌。過去我們更加著眼於兩岸和平統一，自我約束多，但形勢在變，中國一定會調整策略，全面應對美台在海峽地區的進逼，將手中那些強有力的牌一張一張打出來。」

他表示，單就波洛西訪台這件事來說，「中國該勸的勸了，該警告的警告了，仁至義盡」，隨著波洛西訪台落地，中國的第一波反制措施迅速推出，「針鋒相對」。

胡錫進呼籲中國民眾，此時一定要堅定信心，「相信我們的黨和政府，相信人民解放軍」。文章稱，中國的主權和領土完整波洛西顛覆不了，配合她到訪的台灣當局尤其要付出沈重代價，島內支持民進黨當局的獨派勢力也會跟著付出代價。

他要求中國民眾，要全力支持北京 當局使出的各項反制措施，還要防止一些勢力通過互聯網輿論場「興風作浪」。文章指出，周一波洛西訪台消息一確定下來，「那些勢力就變得興高采烈，試圖煽動不良情緒，長美國的威風。我們要唾棄那些在重要時刻與國家離心離德的表現」。

文章最後表示，波洛西訪台落地僅是這場鬥爭的第一幕。「中國力量在手，道義在刃，所以我們也完全可以成竹在胸」。