波洛西訪台倒數 中國外交部5聲明：一切後果美方自負

中國外交部發言人華春瑩。（取材自中國外交部官網）

美國眾院 議長波洛西 傳將於美東時間2日上午（台北時間2日晚上）訪台，中國外交部2日例行記者會上成為媒體詢問焦點。中國外交部發言人華春瑩 洋洋灑灑提出五點中方聲明，並重申如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力的措施，由此造成的一切嚴重後果將由美方負責。

華春瑩回覆媒體提問表示，中方已經多次明確地闡明瞭中方的原則立場，並且已經多次向美方提出了嚴正的交涉。

華春瑩說，全世界都看得非常清楚，是美國在採取挑釁行動導致台海局勢緊張升級，美國應該也必須為此負全部的責任。近期中方已經在北京和華盛頓多管道各個層級反覆地闡明了中方堅決反對美國眾議長訪問台灣的嚴正立場，她願意借此機會再重申幾點。

第一、美國政府的各個機構，包括行政立法司法部門都應該執行美國政府承認和承諾的外交政策。1979年美國政府在中美建交公報中明確承諾，美利堅合眾國承認中華人民共和國是中國的唯一合法政府，在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。美國國會作為美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國政府承認和承諾的外交政策。美國眾議長作為美國政府的三號人物，乘坐美國軍機「竄訪」台灣地區，絕不是什麼非官方行為。

第二、美方個別政客以往的錯誤行動不應該構成先例，更不能成為美方在台灣問題上錯上加錯的藉口。

第三、一個中國原則是公認的國際關係基本準則和國際社會的普遍共識，正是在一個中國原則基礎上，中國同包括美國在內的181個國家建立了外交關係。美方在中美三個聯合公報中就一個中國原則對中方作出過莊嚴的承諾。近年來美方口頭上聲稱堅持一個中國政策，但行動上不斷的倒退，甚至虛化掏空一個中國原則。美國不應該採取欺騙性手段或者漸進方式推動「兩個中國」方案。近期有關美國眾議長竄訪台消息出來之後，很多人士包括美國很多的主流媒體、智庫以及一些美國盟友國家的前政要也都公開表示，波洛西無論以何理由赴台，都將是愚蠢、危險和不必要的，是危險的賭博，很難想像會有比這更加魯莽和挑釁的行動。如果美方對兩岸形勢判斷錯誤或者處理不當，將給台灣地區乃至世界的安全繁榮和秩序造成災難性的後果。

第四，美方出於「以台制華」的戰略，支持和縱容台獨分裂勢力，在台灣問題上不斷蓄意的挑釁中國，步步緊逼中方的紅線和底線。美台勾連挑釁在先，中方正當防衛在後。面對美方罔顧中方反復嚴正交涉，恣意妄為，中方採取任何反制措施都將是正當的和必要的，這也是任何一個獨立主權國家應有的權利，更何況中國是一個擁有5000年歷史和14億多人口的大國，對此希望美方有十分清醒的認識。

第五，台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚，中方堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的台獨勢力留下任何空間。中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國主權安全和領土完整，是14億多中國人民的堅定意志，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望。美方應該放棄任何打「台灣牌」的企圖，言行一致，不折不扣地恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。如果美方一意孤行，由此造成的一切嚴重後果將由美方負責。