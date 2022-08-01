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華爾街日報：習近平為3連任舖路 安排親信任要職

中央社台北1日電
華爾街日報報導，習近平正在安插親信擔任執法及宣傳等重要職位，以鞏固自己的權力。(美聯社)
華爾街日報報導，習近平正在安插親信擔任執法及宣傳等重要職位，以鞏固自己的權力。(美聯社)

中共總書記習近平尋求今秋中共20大續任第3個任期。華爾街日報報導，習近平正安排親信擔任執法及宣傳等重要職位，並為他們進一步晉升舖路，以鞏固自己的權力，強化他個人的權威。

報導引述新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾表示，最近習近平的任命，表明他仍保持權威性，「負責關鍵性職位如國家安全、宣傳和經濟的全部都是習近平的人」，並指「習近平正準備繼續掌權一段相當長的時間」。

報道指出，近期獲得習近平提拔的人，包括今年6月晉升為公安部長的王小洪。王小洪是習近平在福建工作時的舊部。王小洪可能會在20大獲得更高階的職務，或在明年春天兼任國務委員。

同樣獲習近平提拔的李書磊，最近晉升為中共中央宣傳部常務副部長。習近平擔任中央黨校校長期間，李書磊曾擔任副校長。這次李書磊晉升使他有機會在20大進入中共中央政治局。

華爾街日報3月間已引述知情人士指出，習近平考慮讓親信何立峰掌管中國經濟和金融系統，這一任命將確保習近平可控制中國的經濟。

何立峰目前是國家發改委主任，報導指他近日在一次演講中，對習近平大為讚賞。

不過，習近平另一親信、上海市委書記李強的命運仍然不明朗。在上海今年爆發疫情封城約2個月，引起不少民怨。本來有指他可望成為下任中國國務院總理，但現在前途未明。

報導同時指出，一些不受習近平重視的官員則被排擠，如曾被視為可更上一層樓的陸昊，近期被解除了自然資源部部長職務，被安排任國務院發展研究中心黨組書記、主任，一個不太重要的職位。

陸昊與現任國務院總理李克強一樣，都曾任共青團第一書記。

有分析指，團派人物曾被視為習近平陣營的制衡力量，但習近平通過反腐行動，遏制退休領導人的影響力，以及抽走國務院總理在經濟政策上的權力，鞏固自己的權力。

報導指出，在即將召開的北戴河會議上，習近平可能會爭取選用他的親信，以進一步鞏固他的權力。

習近平 國務院 中共

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