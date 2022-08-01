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婦女生育意願低 中國十四五人口將負成長

記者陳政錄／北京報導
隨生育率降低，中國人口紅利不再。(新華社)
隨生育率降低，中國人口紅利不再。(新華社)

中國人口紅利將進一步衰退。中國國家衛健委1日在中共黨媒《求是》雜誌發文稱，由於育齡婦女生育意願走低，「十四五（2021年到2025年）」期間，中國總人口將呈現負成長。

中共黨媒《求是》雜誌1日刊出2022年第15期內容，包括作者署名為中共國家衛生健康委黨組的文章《譜寫新時代人口工作新篇章》。

文章指出，新時代中國人口發展面臨著深刻而複雜的形勢變化，並示警在人口負成長下，「少子老齡化」將成為常態。

文章分析五點當前中國人口形勢面臨的問題，一是總人口成長速度已明顯放緩；二是近年來總和生育率降到1.3以下，成為人口均衡發展的最主要風險；三是高齡化程度加深，預計2035年前後進入60歲以上人口占比超3成的重度高齡化；四是家庭小型化導致養老和撫幼功能弱化；五是區域不平衡。

以生育率為例，中國國家衛健委數據顯示，中國15到49周歲的育齡婦女生育意願持續走低，平均打算生育子女數為1.64個，從2017年的1.76個，2019年的1.73個持續下滑，使得總生育率降到1.3以下。

同時，作為生育主力的1990年後、2000年後女性，平均打算生育子女數為1.54個和1.48個。分析稱，經濟負擔重、子女無人照料和女性對職業發展的擔憂等因素，已經成為制約中國女性生育的主要障礙。

文章坦言，人口工作關係到每個人每個家庭，當前，中國配套生育支持政策體系尚不完善，與人口發展形勢、與人民群眾熱切期盼相比存在較大差距，急待加快建立健全。

中共

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