華春瑩Twitter引毛澤東談話 罵美國是「紙老虎」

中國外交部發言人華春瑩8月1日在Twitter上發布帖文,以毛澤東的話,再向中國境外網友以「紙老虎」的含義影射美國。(華春瑩推特)

眾院 議長波洛西(Nancy Pelosi)率團展開亞洲之行,首站到訪新加坡 ,但此前公布的行程未有提及台灣。在外界關注她是否訪台之際,中國外交部發言人華春瑩 8月1日在Twitter上發布帖文,再向境外網友以「紙老虎」的含義影射美國。

7月30日,華春瑩曾在推特發文說明「紙老虎」的真正來源和定義,並在配圖中介紹毛澤東1946年關於「紙老虎」的論斷。

Now U.S. imperialism is quite powerful, but in reality it isn't. It is very weak politically because it is divorced from the masses of the people and is disliked by everybody and by the American people too.(現在美帝國主義很強,不是真的強。它政治上很弱,因為它脫離廣大人民,大家都不喜歡它,美國人民也不喜歡它。)

據公開資料,1956年7月14日,毛澤東與兩位拉丁美洲人士談話,作出「美帝國主義是紙老虎」的論點。在這次談話中,毛澤東稱「美帝國主義」外表很強,但實際上不可怕,是一隻紙老虎,「外表是個老虎,但是,是紙的,經不起風吹雨打。我看美國就是個紙老虎」。