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曾被網暴重開直播 「流浪大師」沈巍：借出百萬沒人還

記者賴錦宏／即時報導
2020年以來，沈巍一直受到網路攻擊，沈巍被網路浪潮衝擊得暈頭轉向，他承受不住，終於在2020年5月，他發布了停播聲明。最近又重新開直播。（取材自九派新聞）
2020年以來，沈巍一直受到網路攻擊，沈巍被網路浪潮衝擊得暈頭轉向，他承受不住，終於在2020年5月，他發布了停播聲明。最近又重新開直播。（取材自九派新聞）

在「大師」和「精神病患者」的身分中穿梭，網路上，沈巍曾是衣衫襤褸的流浪大師，有一批「網親」（粉絲）追隨他的文化課，人們稱他為「沈老師」。現實中，每個月15日，他都能準時收到精神病病假的工資。他迅速走紅後，短暫地擁有過朋友、名利，之後被捲入一場網路戰爭。最近，他重新開播。

香港媒體報導，曾是上海徐匯區審計局公務員，流浪26年的沈巍曾被冠上「流浪大師」稱號，迅速走紅網路。如今，身穿整潔的條紋恤衫，剪短了頭髮，剃掉了鬍子，臉上乾淨並微微圓潤，或許很難被認出，這是如今沈巍的樣子。沈巍形容自己是隱形人。

2020年以來，沈巍一直受到網路攻擊，終於在2020年5月，他發布了停播聲明。沈巍表示，「有些人到了直播間就開罵，好像他們生活中的道德底線，到了這就蕩然無存。」

另一方面，沈巍通過直播盈利的收入有100來萬元人民幣（約14.9萬美元），父親去世後留給他的遺產有十來萬元。據沈巍透露，他把這些錢，給了向他借錢的「網親」（粉絲），數額多為「1萬、2萬」，但至今沒有人還清一筆借款。加上之前在蘇州住酒店的大額開銷，沈巍沒能剩下什麼錢。「我上個月還在為付房租發愁。」

如今，沈巍重新開播，在簡介上他寫道「正能量平台」，他說：「這三年，我所希望得到的，一個都沒得到。我想讀書，但沒有大學來破格錄取我，我想得到原單位的關注，但人家對我視而不見。 」事實上，沈巍又回到了直播的原點。

在最近的一次直播裡，沈巍半開玩笑地說，自己接下來準備停播，到大學去進修，先修大學，再讀碩士，再進修個博士生。「到那時，我再給你們播，肯定更有效果。」但沈巍知道，他所盼望的、失落的、被遮蔽的，再也回不去了。

流浪26年的沈巍曾被冠上「流浪大師」稱號，迅速走紅網路。（取材自九派新聞）
流浪26年的沈巍曾被冠上「流浪大師」稱號，迅速走紅網路。（取材自九派新聞）

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