大翻譯運動推特帳號遭中國小粉紅檢舉 短暫封號

「大翻譯運動」推特帳號，28日疑遭中國小粉紅檢舉被短暫凍結一天。(擷自推特)

將中國內部反西方言論廣為翻譯成外語的「大翻譯運動」推特 帳號，28日疑遭中國小粉紅檢舉被短暫凍結一天。凍結前，帳號曾翻譯前環時總編胡錫進主張中國派軍機伴飛波洛西 訪台專機的文章。

美國之音（VOA）中文網報導，美東時間28日下午3時左右，「大翻譯運動」帳號遭推特（Twitter）以「違反規則」為由凍結，直到29日下午2時30分左右才恢復，凍結時間近24小時。

根據報導，被凍結期間，多名「大翻譯運動」帳號管理員向推特方面提出申訴；在帳號解封後，推特並未針對解封原因提供解釋。

報導直指，儘管沒有確鑿證據，但「大翻譯運動」帳號異常的原因，基本上來自中國小粉紅、網軍的舉報。「大翻譯運動」一名核心成員表示，「幾乎每天都有人在舉報我們，他們一直在罵我們，這可能也是躲不掉的一個結果吧」。

這名核心成員指出，「大翻譯運動」帳號4月曾被短暫屏蔽過一天；但屏蔽（block）和這次的凍結（suspend）是有區別的，一旦被凍結，就代表網友打不開這個帳號了。

他提到，誰也不知道這次或上次的屏蔽和凍結是怎麼回事，「大翻譯運動」帳號總是沒有理由地被封及解封，然後就會有一群小粉紅幸災樂禍，另一方面則會有人聲援。然後一切回歸正常，如同循環一樣。

「大翻譯運動」興起於3月間俄羅斯入侵烏克蘭之後。當時，一群立場屬於自由派乃至於反共的中國年輕人，開始將中國網路上的反西方及反智言論、報導、評論文章翻譯成英語及相關外語，特別是當時普遍挺俄的大量網路貼文。

除翻譯中國網友對俄烏戰爭的大量挺俄言論外，「大翻譯運動」還在已故日本 前首相安倍晉三遇刺後，將中國網路及街頭出現的大量幸災樂禍貼文及橫幅翻譯成日語及英語，引起不少日本及他國網友的不滿及側目。

眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）計畫訪台後，引起中國官方強烈不滿。其中，胡錫進率先主張中國應派遺軍機伴飛波洛西訪台專機，並藉此直接飛入台灣領空的言論，成為「大翻譯運動」最新一波翻譯的作品，引起注意外，也遭到不少中國小粉紅翻牆留言攻擊。

胡錫進的相關文章被翻成英語後，近日曾被一些美國媒體的談話性節目作為討論話題，成為參與訪談的美方人士一致訕笑的對象。部分人士認為，「大翻譯運動」這次被中國小粉紅大量檢舉遭凍結，可能與胡錫進的文章被翻譯後引發的負面反應有關。

中共官媒先前就將「大翻譯運動」定性為「蓄意抹黑中國，煽動對華仇恨」的運動，是「敵對勢力發動的對華認知戰」，成員則是「典型的境外反華人群，持反共、反中的極端立場」。甚至主張「依託海外愛國華僑，就地以當地法律為武器」，對大翻譯運動「展開線下鬥爭」。