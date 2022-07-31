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中國經濟恢復仍不穩 7月製造業PMI意外收縮至49

記者葉文義／即時報導
中國官方數據顯示，7月製造業採購經理指數（PMI）為49.0％，較前月下降1.2個百分點，時隔一個月，製造業PMI再次落入收縮區間。（新華網）
中國官方數據顯示，7月製造業採購經理指數（PMI）為49.0％，較前月下降1.2個百分點，時隔一個月，製造業PMI再次落入收縮區間。（新華網）

中國官方數據顯示，7月製造業採購經理指數（PMI）為49，較前月下降1.2，時隔一個月，製造業PMI再次落入收縮區間；非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數雖較前月有所回落，但仍位於擴張區間。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀稱，總體經濟景氣有所回落，恢復基礎尚需穩固。

從製造業PMI指數的構成來看，5大細項指標均較前月回落。其中，生產指數和新訂單指數分別為49.8和48.5，比6月下降3和1.9，均位於收縮區間，表明7月製造業供需在6月快速釋放後均有衰退。

趙慶河表示，7月PMI下降主要受傳統生產淡季、市場需求釋放不足、高耗能行業景氣度走低等因素影響。同時，反映市場需求不足的企業占比連續四個月上升，7月超過五成，市場需求不足是當前製造業企業面臨的主要困難。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，7月生產指數下行幅度偏大，遠超季節性，主要是疫情散發衝擊所致；新訂單指數較低，除疫情短期影響外，背後主要是當前消費和投資需求偏弱，前者主要與居民消費能力和信心有待進一步提振有關，後者則表明房地產下滑對投資的影響依然明顯。

從企業規模看，大、中型製造業企業PMI分別為49.8和48.5，比6月下降0.4和2.8，均落入收縮區間；小型企業PMI為47.9，比6月下降0.76，小型企業景氣度依然最低，且處於較深收縮區間。不過，7月小型企業PMI降幅較為溫和，表明當前上游原材料價格下跌對小型企業的成本壓力有所減輕。

7月非製造業商務活動指數為53.8，雖比上月下降0.9，但連續兩個月處於擴張區間。分行業看，建築業商務活動指數為59.2，高於上月2.6，建築業生產活動有所加快；服務業商務活動指數為52.8，比上月回落1.5，繼續保持在擴張區間，顯示在一系列促消費政策措施帶動下，服務業持續恢復。

趙慶河表示，調查的21個行業中，有16個行業商務活動指數位於擴張區間，其中航空運輸、住宿、餐飲、生態保護及公共設施管理等行業高於60，前期受抑制的消費需求持續釋放，相關行業業務量繼續較快恢復。

展望未來，王青表示，近期穩住宏觀經濟大盤一籃子政策進一步落地生效，8月製造業PMI有望回升至擴張區間。不過，考慮到疫情影響下，市場情緒偏於謹慎，後續經濟反彈力度或將偏弱，接下來宏觀政策還將朝著穩增長方向發力。

指數 疫情 投資

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