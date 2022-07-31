共軍新一代空中加油機投入實戰 戰機群可攻擊台灣東部

解放軍空軍發言人官宣「運油-20」空中加油機已投入實戰。（取材自微信百家號）

解放軍 空軍新聞發言人申進科大校31日稱，新一代空中加油機運油-20已投入新時代練兵備戰。運油-20和殲-16飛機近日已開展海上方向空中加油訓練，提高了實戰化訓練水準。

值此中美軍事對峙急遽升高之際，央視軍事頻道今天報導，申進科是在今天上午的2022年空軍航空開放活動暨長春航空展新聞發佈會上宣布此事。

今年6月21日在共機擾台的機群中，台灣國軍證實有共機「運油-20」的參與，今天上午共軍 空軍發言人的說明是首度官宣「運油-20」已加入實戰訓練。

中國大陸軍事觀察家稱，運油-20實戰化，意味著解放軍繞台行動的加碼，護航戰機才能通過空中加油延長航程，使得多款戰機可以一同深入菲律賓海飛行。其重要意義在：

一是過去解放軍的空中打擊能力限於航程，無法攻擊到位於東部（佳山）和東南角（志航）的軍事基地，現今這種狀況將改寫，對台灣將產生極大的心理壓力。

二是，解放軍機隊之所以要深入菲律賓海，目的也是為了震懾東南方向2500公里外的關島美軍。遏制美軍干涉台灣局勢的企圖，實現區域拒止。以往解放軍只能依賴火箭軍來進行這種威懾，戰略靈活性較差。如今運油-20的加入讓空軍也能成為威懾體系中的一環。

公開資料顯示，運油-20加油機一共有3個加油點，分別在兩側機翼的吊艙和機身後部，這意味著1架運油-20可同時為3架殲-20或其他作戰加油補充燃料，使其作戰航程成倍增長。

以運-20超過60噸的載重能力，運油-20可攜帶的燃料也十分可觀，可多次為作戰飛機加注燃料，共機未來可不再依賴伊爾-78和轟油-6加油機。不過，目前運油-20加油機的數量還不多，與美軍的加油機隊仍有不少差距。