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新聞觀察／波洛西訪台是開戰準備？壓力測試？

廣西、甘肅新增新冠確診逾百例 山東養老院封閉管理

中央社／台北31日電
7月21日，廣西北海，民眾排隊進行核酸檢測。（中新社）
7月21日，廣西北海，民眾排隊進行核酸檢測。（中新社）

中國官方公布30日新增434例COVID-19本土病例，其中廣西及甘肅均逾百例，另山東近日染疫人數明顯增加，為防控病毒傳播，菏澤市養老服務機構等進行封閉管理。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，30日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共541例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入107例、本土434例。

其中本土病例74例分布於廣西32例、甘肅31例、四川5例、上海3例、福建、河南及廣東各1例。

360例本土無症狀感染個案中，廣西143例、甘肅103例、山東53例、河南33例、兵團8例、天津7例、四川5例、上海3例、廣東2例、新疆2例及湖南1例。

累計目前22萬9510例確診病例，5226名患者死亡；另有22萬2千多人康復出院。

當前廣西及甘肅日增均逾百例，但相較先前病例數字趨降。廣西省表示，鐵山港區已實現社會面清零，合浦縣和銀海區基本實現社會面清零，而病例最多的北海市防控則進入攻堅收尾階段。

值得注意的是，山東新增本土無症狀感染者53例，均在菏澤。菏澤市衛健委30日解釋病例突然增多，主因菏澤市位於蘇魯豫皖四省交界處，近期周邊多個地區出現疫情，與人員往來流動有關。

菏澤市為防控病毒傳播，市內182家養老服務機構和1家兒童福利院已全面執行封閉管理。

在香港、澳門部份，香港30日通報新增4683例確診病例，其中4490例屬本土感染。香港衛生防護中心表示，疫情趨勢正慢慢上升，呼籲市民盡快打齊疫苗。另外，衛生署聯合科學委員會8月1日將開會，討論3歲以下幼童是否接種疫苗事宜。

澳門30日表示未有新增病例，社區連續7日零確診，累計病例維持在1821例。澳門應變協調中心表示，整體疫情風險降低，將視近日的全民核酸檢測結果後調整防疫措施。

甘肅 澳門 疫情

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