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大基金總裁丁文武涉「芯腐敗」失聯半個月 國監委：調查中

中央社／台北31日電
圖為中國國家集成電路產業投資基金總裁丁文武本月15日出席第六屆集微半導體峰會。（取自集微網）
圖為中國國家集成電路產業投資基金總裁丁文武本月15日出席第六屆集微半導體峰會。（取自集微網）

中共中央紀委國家監委網站30日通報，俗稱「大基金」的國家集成電路產業投資基金股份有限公司總經理丁文武，因涉嫌嚴重違紀違法，目前被調查中。多名大基金相關人士近期遭查引發關注。

綜合第一財經、財新網等媒體報導，丁文武現正接受中紀委國家監委駐工業和信息化部紀檢監察組紀律審查、北京市監委監察調查。

丁文武今年60歲，曾任工業和信息化部電子信息司副司長、司長。

中國為促進國內積體電路產業發展，於2014年由財政部、國開金融有限責任公司（國家開發銀行全資子公司）、中國菸草總公司等出資成立「國家集成電路產業投資基金股份有限公司」，俗稱「大基金」。

在大基金成立後，丁文武即轉任大基金總經理，是主要負責人。丁文武先後出任大基金一期、二期總經理和董事。

丁文武上一次公開現身是參加7月15日在廈門舉行的第六屆集微半導體峰會。

除了丁文武以外，大基金其他高管也被調查，中國「芯腐敗」風波延燒中。

根據財新網消息，大基金的管理公司──華芯投資管理有限責任公司投資三部副總經理楊征帆近日也被帶走調查。楊征帆2014年12月到華芯投資工作，負責設備投資。

楊被帶走或與路軍有關。官方通報指出，7月中旬，華芯投資管理有限責任公司前總裁路軍因涉嫌嚴重違紀違法正接受調查。

另外，大基金深圳子基金合夥人王文忠、華芯投資前副總裁高松濤等人，相繼遭查。據稱，王文忠與路軍是同學關係。

中國多名晶片業人士匿名向第一財經表示，丁文武被查，有些突然；多位大基金相關人士被調查引發高度關注，業內認為，對於未來中國晶片行業的投資，可能產生「一石激起千層浪」效應。

第一財經報導指出，大基金與紫光集團關係密切。大基金曾在2020年6月以高達人民幣7億元（約1.04億美元）資金入股紫光展銳，2016年投資湖北紫芯以及長江存儲，總投資規模接近300億元。大基金二期成立後，也持續投資紫光展銳。

日前傳出，紫光集團前董事長趙偉國於7月中旬在北京家中被有關部門帶走，現與外界失聯中。

不過一名熟悉紫光的人士指出，路軍與丁文武遭查，估計與紫光的關聯不大；趙偉國接受調查，也是因為他自身原因，與企業關係也不大。

上述人士說，大基金過去投資回報率很高，但是實際投資的項目是好是壞，難以定論。「投資回報率高，是因為大基金一投，二級市場就有一群人跟風，炒高股價後，大基金頻頻減持，把價格又壓住了」。

大基金的未來方向被一些業內人士比喻為「世紀難題」，投資一下子沒有了方向。

Gartner分析師盛陵海接受第一財經採訪時說，「到底應該投哪些項目，怎麼投才能更好地扶持國內的半導體集成電路，這個問題行業內很多人都還不知道怎麼回答」。

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