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胡錫進：波洛西若訪台 解放軍有多種手段懲罰台灣當局

記者陳言喬／即時報導
解放軍南部戰區近日某登陸艦支隊進行海上演習。（取材自南部戰區）
解放軍南部戰區近日某登陸艦支隊進行海上演習。（取材自南部戰區）

聯邦眾院議長波洛西已經在前往亞洲的途中，中國大陸官媒環球時報前總編輯胡錫進稱，台灣民進黨當局很清楚波洛西訪台是在踩大陸的紅線，而他們是有主動權拒絕接待波洛西來終止這場危機的。民進黨當局如果縱容、配合波洛西訪問，就是共謀，他們也一定會因此付出沉重代價。

胡錫進稱，解放軍已經明確表示絕不會對波洛西竄訪台灣坐視不管，這意味著大陸方面的反制行動肯定會發生，而台當局註定首當其衝。因為事情發生在台海，這個地區已經處於大陸軍事能力的全面掌控中，解放軍早已做過充分演練，懲罰台當局的手段有很多可供選擇，非常方便，也很有把握。

一旦波洛西竄訪台灣，大陸軍事反制，肯定意味著台海地區緊張局勢的陡峭升級，台灣方向必將是大陸軍事行動的主要展開地區，台灣的損失將是立刻的，實實在在的。

他說，民主黨輸掉今年11月的美國中期選舉幾成定局，波洛西將失去眾議長位置，台灣給將退出政治舞台的波洛西做廉價「告別秀場」，民進黨當局終將發現他們「尿錯了壺」。

胡錫進還警告民進黨當局，無論解放軍實施什麼反制行動，他們都必須忍著，不得採取對抗行動。否則他們必將面臨開啟軍事衝突、導致台海全面戰爭爆發。

波洛西 民進黨 解放軍

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