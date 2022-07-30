中鐵路專家抵吉爾吉斯 建「中吉命運共同體」

中國國務委員兼外長王毅7月29日在塔什干出席上海合作組織外長會議。（新華社）

中國外長王毅 正在吉爾吉斯訪問，最新消息顯示，中方此次拋出「共建中吉命運共同體」的目標，且獲得吉方贊同，雙方將共同加快推進「中吉烏鐵路」建設，王毅也透露首批專家近日已抵吉爾吉斯。

據中國外交部官網消息，王毅30日與吉爾吉斯外長庫魯巴耶夫，在吉爾吉斯伊塞克湖畔城市喬爾蓬阿塔會晤。王毅表示，雙方在涉及彼此核心利益的重大問題上始終堅定站在一起，鞏固了雙邊關係的政治基礎，增進了彼此的相互信任，充分展現了全面戰略夥伴關係的核心要義。兩國已經成為名副其實的好鄰居、好朋友、好夥伴、好兄弟。

他還指出，中方願跟吉方一起，朝著打造中吉命運共同體的願景和目標，深化互利合作，弘揚傳統友好，推動中吉全面戰略夥伴關係邁上新台階。庫魯巴耶夫也表示，吉方將對中國關係視為外交優先方向，在所有涉華關鍵議題上毫無保留地堅定支持北京 的正當立場，「沒有任何政治分歧可以阻礙吉中全方位合作，吉方完全贊同打造吉中命運共同體」。

對於中吉烏鐵路工程，庫魯巴耶夫稱吉方期盼加快推進中吉烏鐵路項目，歡迎中方專家抵吉開展踏勘工作。王毅則表示，此次出訪感受到吉烏兩國對中吉烏鐵路項目的高度重視和殷切期待，將共同加快推進這一重要項目。

王毅在會後記者會上表示，中方首批專家團隊近日已抵吉，開始鐵路的踏勘工作，建設中吉烏鐵路的進程已經開啟。