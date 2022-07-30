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軍機從波洛西住家附近機場起飛 是否訪台將揭曉

局勢緊張 解放軍多個單位釋出「備戰」訊息

記者廖士鋒／即時報導
兩日內解放軍多個單位釋出備戰訊息，圖為解放軍東部戰區進行登陸演練。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）
兩日內解放軍多個單位釋出備戰訊息，圖為解放軍東部戰區進行登陸演練。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

眾院議長波洛西訪問台海議題，連日來受到中國外交、軍事部門的強硬反對，解放軍也頻頻釋放舉行軍演消習，加上時值解放軍「八一建軍節」前夕，有中國媒體就發現，解放軍正循著多個管道發布「備戰」訊息。

北京青年報旗下「政知見」30日晚間報導，這兩日解放軍新聞傳播中心微博「中國軍號」、東部戰區微信公眾號、第80集團軍微博「80強軍號」，先後發聲，「表達出『時刻準備著』的應有之義」。

報導指出，7月30日「中國軍號」發布「建軍95周年中國軍隊時刻準備戰鬥」的短影片，配文是用「能戰方能止戰」，影片話題則設置為「中國軍隊時刻準備戰鬥」。同日，解放軍東部戰區微信公眾號發表「東海某海域，裝載與輸送演練打響」文章，在結尾處罕見加上紅色粗體字強調「聯戰聯勝，時刻準備著」。

而7月29日，解放軍80集團軍微博則發布超短文章「備戰！」，目前已有超過140萬按讚數，軍方發文者並在留言區強調，「家國天下事，社稷一戎衣。屬於軍人的節日即將到來，我們必須牢記備戰打仗這一根本職責，衝鋒在強軍征程上！」

值得注意的是，上述三個解放軍單位當中，東部戰區、80集團軍近日都進行了「登陸」、「海上跨晝夜遠端投送」等演習。

解放軍 微博 微信

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