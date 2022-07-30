強尼戴普再扮「瘋癲船長」？全新劇照釋出引網友熱議

強尼戴普為中國遊戲廣告拍攝短片，再扮瘋癲船長。圖／摘自YouTube

強尼戴普自從打贏安珀赫德的毀謗官司之後，積極回歸娛樂圈，不僅與搖滾歌手好友傑夫貝克巡迴演唱，並以法國史詩電影 「La Favorite 」復出影壇，雖然不知是否能再度演出「神鬼奇航」，但他先在中國線上遊戲「黎明之海」再扮瘋癲船長，重現「史傑克船長」獨特喜感。

強尼好不容易平反「家暴 男」的惡名，傳出有望再度演出「神鬼奇航」系列續集，雖然迪士尼 影業還未回應。不過中國線上遊戲公司「暢遊」最近邀請強尼為線上遊戲代言，並推出短片「冒險者的遊戲」，強尼在短片中飾演菲利浦船長，只見他在影片中不斷吹噓自己過往的冒險旅程，讓收帳員忘記收帳，最後更一度也想雲遊四海冒險。

這支短片甫推出，就引起外界高度關注，強尼在這支短片裡表情豐富、個性瘋癲，十足就像「神鬼奇航」的史傑克船長，不少人皆好奇這部短片是否是為了再次喚起迪士尼的注意，讓他們願意再度找回強尼。

不過，強尼為這支短片下足苦心，早在遊戲開發初級，他就與製作團隊一同構思劇本、服裝設計，更一手創造自己的角色故事與個性，當時時劇組還特地前往多明尼加取景，就為了營造獨一無二的異國氣質。

只是好萊塢各大片廠似乎都在互相觀望，即便強尼已經洗刷汙名，但似乎還沒有公司願意當先鋒，他們似乎還在質疑強尼雖然目前話題正熱，但是否已恢復昔日的驚人吸金魅力，還有待時間證明。