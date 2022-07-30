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中共統戰政策100周年 習近平：時勢發生某些重大變化

記者廖士鋒／即時報導
中共總書記習近平在「中央統戰工作會議」上強調，統戰面臨的時跟勢、肩負的使命和任務發生了某些重大變化。（新華社）
中共總書記習近平在「中央統戰工作會議」上強調，統戰面臨的時跟勢、肩負的使命和任務發生了某些重大變化。（新華社）

中共29日至30日召開「中央統戰工作會議」，中共政治局七位常委全數出席。中共總書記習近平強調，現在統一戰線面臨的時和勢、肩負的使命和任務「發生了某些重大變化」；在對台統戰上，他提出要「發揮港澳台和海外統戰工作爭取人心的作用」。

新華社報導，習近平講話時強調2022年是共產黨提出統一戰線政策100周年。他並重申「新時代愛國統一戰線」的基本任務，指促進中華兒女大團結，是「新時代愛國統一戰線的歷史責任」，強調要真正把不同黨派、不同民族、不同階層、不同群體、不同信仰以及生活在不同社會制度下的全體中華兒女都團結起來，並要加強海外愛國力量建設，「涵養壯大知華友華力量」，促進中外文化文明交流互鑒。

至於統戰形勢，習近平則指出，「現在，統一戰線面臨的時和勢、肩負的使命和任務發生了某些重大變化」。他強調，世界百年未有之大變局加速演進，統一戰線在維護國家主權、安全、發展利益上的作用更加重要，全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興，統一戰線在圍繞中心、服務大局上的作用更加重要。

此次講話中，涉台用語是放在港澳台統戰工作下，習近平指出「必須發揮港澳台和海外統戰工作爭取人心的作用」。

習近平 中共 共產黨

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