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解放軍戰略學者：將用「反分裂國家法」反制波洛西訪台

記者廖士鋒／即時報導
中國官媒引述解放軍戰略學者說法稱，波洛西若訪台，將會啟動「反分裂國家法」因應。圖為中共總書記習近平27日偕中共中央軍委成員參觀「新時代國防和軍隊建設成就展」。（新華社）
中國官媒引述解放軍戰略學者說法稱，波洛西若訪台，將會啟動「反分裂國家法」因應。圖為中共總書記習近平27日偕中共中央軍委成員參觀「新時代國防和軍隊建設成就展」。（新華社）

北京方面對眾院議長波洛西可能訪台，強烈反對，一再升級警告，解放軍也表示「絕不會坐視不管」。至於要怎麼做，有中國官媒引述解放軍戰略學者表示，手段很多，只要美台踩紅線，將會啟動「反分裂國家法」、「以雷霆萬鈞之勢對台出手」。

中國全國政協機關報「人民政協報」30日刊文，針對波洛西（Nancy Pelosi）擬訪台，引述一位不具名的解放軍戰略學者指出，道義和法理在中國一邊，「在符合國際法和聯合國憲章範圍內，中國政府和軍隊可以採取一切手段，當然遠遠不像近日海內外媒體說的區區那幾種，手段比媒體說得要多得多」。這位解放軍戰略學者強調，只要美台敢踩中國給他們畫的紅線，「我們將啟動反分裂國家法，以雷霆萬鈞之勢對台出手，讓國家完全統一的步伐大大提前，可以負責任地說，我們說到做到」。

文章並引述匿名「兩岸觀察人士」說法稱，「美台必須認識到，在未經中國政府批准的情況下，波洛西竄訪一旦成功，無疑是近25年來美國對中國領土主權發起的一次最嚴重而且最粗暴的挑釁和侵犯，而且它還將實際打破了維持數十年的台海和平現狀」。這位人士解釋，所謂的核心利益，就是可以為之而拚命的，不惜一戰的利益。

這位匿名人士還稱，本來中國對統一是有戰略耐心的，希望通過和平手段實現統一，「但波洛西如一意孤行，且蔡英文當局依舊迷戀『倚美謀獨』。在反制美國的同時，將視蔡英文為『首惡』分子，或對台採取斷然措施」。他提醒美台應該「懸崖勒馬」，「否則，台灣離地動山搖近在咫尺」。

「反分裂國家法」係中國2005年通過法律，其中第八條提到，「台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。

波洛西 解放軍 蔡英文

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