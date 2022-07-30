我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就怕經濟衰退 民眾靠這5招度過景氣寒冬

賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

中批美雙標 挺烏克蘭主權卻在台灣議題挑戰北京

中央社／紐約29日電
北京當局相當關切美國眾院議長波洛西可能訪問台灣一事。（歐新社）
北京當局相當關切美國眾院議長波洛西可能訪問台灣一事。（歐新社）

中國今天在聯合國安全理事會會議上表示，美國在俄羅斯部隊入侵烏克蘭後強調烏克蘭主權原則，卻在台灣議題上挑戰北京主權，根本是雙重標準。

路透報導，北京當局相當關切美國眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）可能訪問台灣一事。這類訪問雖非史無前例，但將大大展現美國對台灣的支持。

中國國家主席習近平昨天與拜登總統通話，談及議題廣泛，包括台灣。中國官方媒體報導，習近平要求美方恪守「一個中國原則」，並警告「玩火必自焚」。中國常駐聯合國副代表耿爽今天在聯合國安全理事會（U.N. Security Council）針對烏克蘭議題召開的會議上重申這個訊息。

耿爽說：「個別國家在烏克蘭問題上一再強調主權原則，但在台灣問題上卻不斷挑戰中國主權，甚至蓄意在台海製造緊張局勢。」路透社提到，他顯然是指美國。

耿爽表示，不應低估中國捍衛國家主權和領土完整的決心。他說：「希望有關國家看清楚這一點，不要玩火自焚。」

美國常駐聯合國代表團發言人駁斥中方說法是「企圖分散和轉移一個事實的責任，事實就是俄羅斯侵略烏克蘭的行為在任何情況下都是令人無法接受」。

這位發言人說：「中國未能強調俄羅斯在與烏克蘭衝突中的角色明顯就是侵略者，讓人質疑中國對於主權和領土完整原則的承諾。」

耿爽告訴安理會，中方一貫主張應尊重所有國家的主權和領土完整，且「各國的合理安全關切都應該得到重視」。

美國常駐聯合國代表團發言人則說，中國指稱俄羅斯存有「合理」安全顧慮的說法「具誤導性」，「似乎在為大國侵略小國一事提供正當理由，而不是真正致力於和平解決爭端」。

烏克蘭 聯合國 耿爽

上一則

胡錫進：解放軍若攔阻波洛西專機不成 就發射飛彈擊落

下一則

寺廟變身企業 念起生意經 服務明碼標示

延伸閱讀

文攻武嚇阻波洛西訪台？ 白宮：未見中方軍事行動跡象

文攻武嚇阻波洛西訪台？ 白宮：未見中方軍事行動跡象
聯合國副秘書長：結束俄烏衝突 前景黯淡

聯合國副秘書長：結束俄烏衝突 前景黯淡
俄國僅存獨立媒體新報面臨威脅 當局恐吊銷證照

俄國僅存獨立媒體新報面臨威脅 當局恐吊銷證照
澤倫斯基視察港口 監督首艘穀物出口船裝載作業

澤倫斯基視察港口 監督首艘穀物出口船裝載作業

熱門新聞

中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
美眾議長波洛西若訪台，中國戰機有可能伴飛並攔截。（取材自中國軍網）

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

2022-07-27 21:52
中國傳出有女子攜父母參加湖南旅行團，因為購物遭導遊辱罵，父親心臟病發猝死。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

2022-07-23 10:41
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
眾院議長波洛西計畫訪台，引起不少討論。（美聯社）

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

2022-07-23 11:53
男子在意自己的身高。(取材自第一眼)

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

2022-07-27 11:00

超人氣

更多 >
波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協
賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩
家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺

家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺
夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服

夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服
裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回

裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回