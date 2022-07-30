胡錫進：解放軍若攔阻波洛西專機不成 就發射飛彈擊落

針對眾院議長波洛西可能訪問台灣，中國不斷升高言語恫嚇。（歐新社）

針對眾院議長波洛西 可能訪問台灣，環球時報前總編輯胡錫進鼓吹，解放軍 可採取最強硬手段強制驅離 波洛西座機和美軍戰機，若攔阻不成就發射飛彈擊落美軍戰機和波洛西專機。他並警告，台灣不得對解放軍這一系列措施進行任何抵制，以免導致軍事衝突率先在兩岸爆發，全面開啟「解放台灣」戰爭。

胡錫進29日深夜在其個人微信公眾號發文表示，波洛西要進入台灣，按照以往情況，美國軍方可能為她安排行政專機，中國這邊不難監測到相關行政專機的動向。那種情況下，他依然主張解放軍派出戰機「伴飛」進入台灣島上空，實施中國軍機對台灣島里程碑式的穿越。

胡錫進進一步指出，如果美軍戰機對波洛西座機實施護航，那麽波洛西訪台的性質就有了新的升級。它將構成美方用軍事手段強行將美國政治元素投送進台灣島，那是對中國主權的軍事對抗行動，是公開的侵略行徑。

他認為，這種情況下，解放軍有權採取最強硬手段強制驅離波洛西座機和美軍戰機，包括發射各種警告彈，做阻礙性飛行動作等等。如果美國軍機和波洛西飛機「闖入」台灣12海里上空，解放軍戰機就有權向美國飛機發射導彈，擊落美軍戰機和波洛西乘坐的專機。

「我們應告訴美方，如果他們試圖用極端方式護送佩洛西（台灣譯為「波洛西」）訪台，他們必須面對可能發生空中擦槍走火、佩洛西機毀人亡的風險，所有後果要由美方承擔」。

文章稱，還有一種可能，就是波洛西乘民用客機訪台，中國應告知各航空公司，如果中方確認哪架民用客機上載有波洛西和隨行人員，將對該飛機實施阻攔。因此各航空公司應該拒絕波洛西登機，否則它們須承擔由此引發的各種風險和後果。

胡錫進表示，一旦波洛西最終還是以某種方式進入台灣，中國應該派解放軍戰機飛到台北上空，用這種高強度的主權宣示行動抵消波洛西訪台所產生的破壞性影響。這個歷史性先例與解放軍戰機「伴隨」波洛西飛機進入台灣島的意義是一樣的。

文章還警告台灣，不得對解放軍的這一系列措施進行任何抵制，連象徵性的抵制動作都不要有，以免發生誤判，導致軍事衝突率先在兩岸軍隊之間爆發。「如果台軍有阻攔解放軍戰機的行動甚至開火，解放軍一定會對台軍實施猛烈打擊，讓其付出沈重代價。這場軍事衝突的擴大將意味著解放台灣戰爭的全面開啟」。

胡錫進認為，波洛西至今不敢確認將訪台，台灣也表示沒有收到波洛西將訪台的訊息，「他們在氣勢上已經輸了」。中國接下來需要加大壓力，做好發生軍事衝突的全部準備，「堅決把以佩洛西為代表的美方在台灣問題上的囂張氣焰打下去，為實現祖國統一鋪就一個堅實台階」。