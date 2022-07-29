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中國專家建議涵蓋台灣海域畫為演習區 因應波洛西訪台

記者林則宏／即時報導
圖為解放軍航空母艦山東號早前進行實彈射擊訓練。（取自微信公眾號「人民海軍」）
圖為解放軍航空母艦山東號早前進行實彈射擊訓練。（取自微信公眾號「人民海軍」）

眾院議長波洛西即將啟程訪問亞洲多國，儘管不清楚行程是否包括台灣，但中國軍事評論員宋忠平表示，解放軍可以將涵蓋台灣的海域畫定為演習區域，如果有不經授權的飛機尤其是軍機闖入的話，將會遭到攔截。

宋忠平強調，波洛西和美國政府當然知道其「三號人物」訪台是對中國極大的挑釁。因此，波洛西如果訪台或採取出其不意的突訪方式。解放軍若進行針對性演練，不光要考究演練海域的地理範圍，同時還要保證在時間上進行覆蓋。

面對波洛西可能訪台，中美均已採取因應作為。環球網指出，美國雷根號航母打擊群如果不更改航向，未來將進入台海周邊海域。中國海事局網站則宣布，7月29日至30日，將在南海相關區域內進行軍事訓練，禁止船舶進入。

宋忠平接受北京青年報微信公眾號「政知見」訪問時分析稱，就算美國派遣航母或大型戰艦為波洛西護航，解放軍也可以在演練中安排展示火箭軍的遠程打擊力量，以此進行震懾。「解放軍火箭軍彈道導彈精準打擊水面移動目標的能力獨步全球」。

宋忠平還提到，波洛西的訪問行程確實要和雷根號航艦戰鬥群的動作結合來觀察。「值得注意的是，有消息指出波洛西此行還將去夏威夷的印太司令部，這個出訪路線的設定是很特殊的，作為國會議長到訪美軍印太司令部很罕見」。

中國國際問題研究所副研究員張騰軍則在湖北電視台欄目中解讀稱，如果美國軍方仍然一意孤行選擇派遣航艦、戰機護航波洛西訪台，這意味著波洛西訪台是從政治、外交挑釁上升為軍事挑釁。這將在軍事層面造成重大後果，中美兩軍的軍事摩擦風險將急劇上升。

殲-15艦載機從山東號上起飛。（取自微信公眾號「人民海軍」）
殲-15艦載機從山東號上起飛。（取自微信公眾號「人民海軍」）

波洛西 解放軍 眾院

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