阿里巴巴等5家中概股 被證管會列入下市風險清單

圖為阿里巴巴北京辦公大樓外的招牌。（路透）

證管會（SEC）29日將阿里巴巴、蘑菇街、波奇寵物、獵豹移動公司、駭維金屬加工控股公司等五家中概股，列入面臨下市風險的清單，消息導致阿里巴巴ADR股價重貶逾11%。阿里巴巴7月累計跌幅達21.4%。

上海財聯社報導，根據美國2020年通過的「外國企業問責法」（HFCAA），在美國上市的外國公司如果連續三年無法讓美國監管機構檢查審計底稿，可能會被強制退市。阿里巴巴日前發布2022財年年報，當時外界就預計阿里巴巴很可能會被SEC列入下市風險清單。

阿里巴巴2014年來美上市，是當時史上規模最大的IPO案。截至本周五收盤，阿里巴巴市值為2366.64億美元，已經比2020年底的市值高點縮水逾70%。

阿里巴巴日前宣布，將申請在香港 的上市地位從第二上市改為主要上市，預期於2022年底前生效，屆時阿里巴巴將實現在紐約證券交易所和香港聯交所的雙重主要上市。

有分析師 認為，此舉將使得阿里巴巴有機會納入「港股通」，可望獲得更高的流動性，提高公司的融資 能力。也有分析師指出，在香港申請主要上市身分不一定代表阿里巴巴預期將從美國下市，這只是為了降低潛在的風險。