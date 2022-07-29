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王毅會俄外長 加強雙邊戰略溝通

記者黃雅慧／綜合報導
王毅28日在塔什干出席上海合作組織外長會期間與俄羅斯外長拉夫洛夫會晤。新華社
王毅28日在塔什干出席上海合作組織外長會期間與俄羅斯外長拉夫洛夫會晤。新華社

中國國務委員兼外長王毅28日與俄羅斯外長拉夫洛夫會晤時表示，中俄兩國及時加強戰略溝通，有助於推進兩國關係健康穩定發展，有助於推動國際秩序朝公正合理方向發展。拉夫洛夫則稱，「日久見人心」，俄中關係經受住國際風雲考驗，充分展現兩國傳統友好和戰略互信。

據新華社報導，王毅在塔什干出席上海合作組織外長會期間與拉夫洛夫會晤。王毅表示，面對當前嚴峻複雜的國際形勢，中俄作為兩個大國和聯合國安理會常任理事國，及時加強戰略溝通，有助於展現中俄全面戰略協作夥伴關係的基本態勢。

王毅還稱，中方願同包括俄方在內的各成員國加強團結合作，使上合組織成為捍衛國際公平正義的中堅力量、維護地區和世界和平的穩定因素、推動全球疫後復甦的重要引擎。

拉夫洛夫則提到，俄方願同中方保持密切高層交往，推進各領域務實合作。雙方要持續加強多邊事務協作，支持聯合國在國際事務中的核心作用，維護基於國際法的國際秩序，支持發展中國家堅持自主獨立。

中俄雙方還積極評價上合組織發展，認為上合組織匯集糧食、能源生產和消費大國，有必要加強協調，匯聚共識，共同為應對全球糧食和能源安全挑戰發揮建設性作用。雙方同意深化「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接，促進地區互聯互通和共同發展。

王毅於28至29日出席在烏茲別克召開的上海合作組織成員國外長理事會會議，並訪問烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克等三國。

王毅 聯合國 一帶一路

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