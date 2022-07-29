中國整治躺平幹部 江蘇濱海無記名選出7人誡勉

中國為防「躺平」、「佛系」風氣滲入黨內，多地出手整治懶政的「躺平式幹部」。但江蘇濱海縣近日高調宣傳無記名投票 選出7名「躺平者」予以集中誡勉後，反被輿論批為「形式上熱鬧」。

中國濱海縣委組織部微信 公眾號通報，濱海縣組織部部長王大為26日下午對今年首批7名「躺平者」進行集中誡勉談話。

他說，這次「躺平者」評選，是經過群眾推選、單位評議和組織評定等程序最終確定的，大家要從思想深處找原因，破除「躺平」思想，從「躺平」中「起身」，做一名站得起、立得直、行得穩的幹部。

王大為要求「躺平者」自我審視，想一想「為什麼是我」。「躺平者」的標籤不會無緣無故貼到某個人身上，都是各單位幹部群眾無記名推選得票率30%以上的，最高的將近50%，最少的也達到1/3。

通報稱，誡勉談話結束後，「躺平者」表示深感慚愧、深以為恥，辜負了組織的培養和信任，均表態要端正思想狀態、振奮精神狀態、轉變工作狀態，從新開始，爭做一名「奮進者」。

濱海縣評選「躺平者」設有7個標準，其中包括「擔當精神不夠，見到任務兩手一攤，碰到問題兩眼一黑，左躲右閃、上推下卸，只要不出事、寧願不幹事」；「工作態度不正，與組織討價還價，只想當官不想幹事、只比待遇不比責任、只比資歷不比貢獻」；「工作作風不實，玩心較重、貪圖安逸，暮氣沉沉、佛系心態，不推不動，甚至推也不動」。

通報稱，濱海縣委組織部將持續進行跟蹤管理，設置6個月的跟蹤管理期，幫助這7人「提振精神、重啟新程」。

濱海縣高調宣傳「尋找身邊的躺平者活動」後，反而引發多家陸媒批評嘲諷。

澎湃新聞質疑，這是否就意味著一定要找到「躺平者」？如果這個單位尋找不出「躺平者」，是不是要硬找呢？

南方日報指出，導致一些幹部滋生「躺平」心態的因素是多方面的。有的「躺平幹部」抱有「幹與不幹一個樣，幹多幹少一個樣」的心態，暴露的是一些地方對幹部隊伍如何進行有效評價的機制問題；有的抱有「多一事不如少一事」的心態，折射的是如何激勵擔當作為，以及健全有效的容錯糾錯機制方面問題；至於一些年輕幹部工作沒多久就滋生「躺平」心態，正與一些地方晉升「天花板」難破有很大關係。

紅星新聞也強調，評選躺平幹部，不能只是「形式上熱鬧」。「躺平者」的標籤固然不會無緣無故貼到某個人身上，但那些人緣好、後台硬的「躺平者」大抵不會被貼上。退一步說，就算評選公允客觀，選出的恐怕更多是一些「蒼蠅」中的「躺平者」。