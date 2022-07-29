被老婆網上炫富月薪人民幣8萬元 男子慘遭公司停職調查

中國一名女子在網上炫耀老公平均月薪超過人民幣8萬元，導致老公遭公司停職調查。（取自微博）

中國網上炫富惹禍再添一例。據財聯社報導，28日晚間，一則「90後券商交易員月入超8萬」的截圖在中國社交平台瘋傳。截圖顯示，一名女子在「小紅書 」發布老公的收入證明及夫妻合照，炫耀自己另一半月均收入為人民幣8萬2,500元（約1.2萬美元），一天內點閱就超過6,300萬次。

報導稱，事件引起男子任職的中金公司重視。中金公司透露，目前該員工正被停職調查中。

財聯社指出，綜合多方訊息，男子為中金公司一名「90後」交易員，2019年入職，發布這則炫富文的女子則可能在華創證券 工作。

女子這則炫富文發出後，不少網友就提醒她，「券商禁止對外透露工資水平」。但也有網友嘲諷說，「券商的遞延和限薪都是被這些好老婆貢獻的」。

財聯社表示，在當前中國「共同富裕」的主題下，券商員工「曬薪酬」越發成為行業大忌。

中國一家券商早前就曾發布「行為準則」，明確規範員工對奢侈品使用、言談舉止、對外宣傳、生活作風等四方面的行為準則。包括：工作環境下不允許開人民幣100萬元以上的豪車、禁止配戴人民幣15萬元以上的手表、不能使用人民幣5萬元以上的包包等等。

有網友稱，該名男子的資歷跟職位，税前月薪約人民幣3萬元至4萬元，若將獎金平攤到每個月，差不多是人民幣8萬元。且圖像顯示，收入證明原文只有一行字，連身分證號、在職崗位都沒列出，是典型的應付如銀行要求的非標準格式收入證明，很多公司人資部門都願意為員工提供這種非制式的收入證明。

也有網友表示，若是正當收入的話，曬了也沒什麼吧？但有人指出，收入應該沒啥大問題，就是這個行業收入是不能公開的。