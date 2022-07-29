中國新型大火箭完成重要試驗 力拚2030年前登陸月球

「新一代載人運載火箭」將會讓中國擁有在2030年前登陸月球能力，圖為其示意圖。（圖／取自「科技日報」微信公眾號）

中國「新一代載人運載火箭」，近日由中國航太 科技集團一院702所完成重要試驗，驗證多機並聯靜動聯合試驗、以及箱底傳力關鍵技術，之後將會轉入初樣研製階段，未來這款火箭將會使中國完成具備2030年前載人登陸月球的能力。

據中國「科技日報」報導，702所所長王曉暉表示，這次試驗的圓滿完成，標誌著中國首次突破大載荷靜動聯合試驗技術，是試驗方法和試驗能力的重要創新，為「新一代載人運載火箭」採用多台大推力發動機並聯技術奠定基礎。702所副總設計師朱曦全則指出，這是中國在力學試驗領域，「迄今為止開展的規模最大、技術難度最高、試驗過程最複雜的試驗」。

報導稱「新一代載人運載火箭」基礎級模組直徑為5公尺，安裝多台120噸發動機。朱曦全解釋，大推力發動機多機並聯技術是中國運載火箭首次採用，帶來了複雜結構的靜力和動態力耦合作用及在聯合載荷作用下的非線性傳遞問題，是新一代載人運載火箭需要深化攻關的關鍵技術之一。

這款「新一代載人運載火箭」的研發，將使中國具備2030年前載人登陸月球的能力。「中國航天報」曾報導，中國中國科學院院士、航太科技集團一院首席總師姜杰透露，這款火箭研發將突破13項重大關鍵技術，其中，多機並聯複雜環境預示與控制技術、自主飛行控制重構技術等決定火箭的性能指標，是載人登月任務完成的基本前提；高性能結構材料應用技術、快速測發技術等，則直接影響火箭的技術水準，是火箭方案先進性的重要體現。

在具體性能方面，該火箭將大大超越長征五號 火箭，由助推器、芯一級、芯二級、芯三級、逃逸塔及整流罩組成，全長約90公尺，起飛重量約2,000噸，可將25噸有效載荷直接送入奔月軌道，或者將70噸有效載荷送入近地軌道。目前長征五號近地運載能力僅有25噸。