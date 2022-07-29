我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3/10未成年人染疫…不打疫苗 紐約幼童住院率最高

波洛西若訪台 分析：中美恐出現軍事對峙

中國新型大火箭完成重要試驗 力拚2030年前登陸月球

記者廖士鋒／即時報導
「新一代載人運載火箭」將會讓中國擁有在2030年前登陸月球能力，圖為其示意圖。（圖／取自「科技日報」微信公眾號）
「新一代載人運載火箭」將會讓中國擁有在2030年前登陸月球能力，圖為其示意圖。（圖／取自「科技日報」微信公眾號）

中國「新一代載人運載火箭」，近日由中國航太科技集團一院702所完成重要試驗，驗證多機並聯靜動聯合試驗、以及箱底傳力關鍵技術，之後將會轉入初樣研製階段，未來這款火箭將會使中國完成具備2030年前載人登陸月球的能力。

據中國「科技日報」報導，702所所長王曉暉表示，這次試驗的圓滿完成，標誌著中國首次突破大載荷靜動聯合試驗技術，是試驗方法和試驗能力的重要創新，為「新一代載人運載火箭」採用多台大推力發動機並聯技術奠定基礎。702所副總設計師朱曦全則指出，這是中國在力學試驗領域，「迄今為止開展的規模最大、技術難度最高、試驗過程最複雜的試驗」。

報導稱「新一代載人運載火箭」基礎級模組直徑為5公尺，安裝多台120噸發動機。朱曦全解釋，大推力發動機多機並聯技術是中國運載火箭首次採用，帶來了複雜結構的靜力和動態力耦合作用及在聯合載荷作用下的非線性傳遞問題，是新一代載人運載火箭需要深化攻關的關鍵技術之一。

這款「新一代載人運載火箭」的研發，將使中國具備2030年前載人登陸月球的能力。「中國航天報」曾報導，中國中國科學院院士、航太科技集團一院首席總師姜杰透露，這款火箭研發將突破13項重大關鍵技術，其中，多機並聯複雜環境預示與控制技術、自主飛行控制重構技術等決定火箭的性能指標，是載人登月任務完成的基本前提；高性能結構材料應用技術、快速測發技術等，則直接影響火箭的技術水準，是火箭方案先進性的重要體現。

在具體性能方面，該火箭將大大超越長征五號火箭，由助推器、芯一級、芯二級、芯三級、逃逸塔及整流罩組成，全長約90公尺，起飛重量約2,000噸，可將25噸有效載荷直接送入奔月軌道，或者將70噸有效載荷送入近地軌道。目前長征五號近地運載能力僅有25噸。

長征五號 航太

上一則

為兄背債養家…加班連5天熬通宵 22歲杭女猝死

下一則

拜習談波洛西訪台？中外交部冷回：大家都非常清楚

延伸閱讀

運載能力最大火箭箭一號搭載6衛星首飛

運載能力最大火箭箭一號搭載6衛星首飛
美援助海馬士火箭 烏克蘭稱已助摧毀俄50彈藥庫

美援助海馬士火箭 烏克蘭稱已助摧毀俄50彈藥庫
問天艙上軌道 中國最強把「中國最重」送上天

問天艙上軌道 中國最強把「中國最重」送上天
俄羅斯稱摧毀4輛海馬士火箭系統 烏克蘭、美國否認

俄羅斯稱摧毀4輛海馬士火箭系統 烏克蘭、美國否認

熱門新聞

中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
美眾議長波洛西若訪台，中國戰機有可能伴飛並攔截。（取材自中國軍網）

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

2022-07-27 21:52
中國傳出有女子攜父母參加湖南旅行團，因為購物遭導遊辱罵，父親心臟病發猝死。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

2022-07-23 10:41
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
眾院議長波洛西計畫訪台，引起不少討論。（美聯社）

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

2022-07-23 11:53
男子在意自己的身高。(取材自第一眼)

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

2022-07-27 11:00

超人氣

更多 >
拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題
紐約長島七旬婦 遭寵物比特犬「拖到自家後院」咬死

紐約長島七旬婦 遭寵物比特犬「拖到自家後院」咬死
波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」

波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」
與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」

與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」
驚...男團MIRROR演唱會巨屏掉落砸傷2人 1人昏迷指數3

驚...男團MIRROR演唱會巨屏掉落砸傷2人 1人昏迷指數3