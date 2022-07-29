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習近平倡議「光盤行動」無效 中國難改浪費糧食惡習

中央社／台北29日電
習近平。（Getty Images）
習近平。（Getty Images）

中共領導人習近平倡議光盤行動向浪費糧食宣戰，但官媒的評論文章指出，當前中國民眾每年仍浪費價值高達人民幣（下同）2000億元的糧食。

由於疫情與洪患肆虐對糧食的穩定供應構成威脅，習近平於2020年8月倡議光盤行動向浪費糧食宣戰，一時之間全中國如火如荼推展嚴禁浪費糧食，甚至採取誇張程度不下於防疫清零的極端措施。

當時「紐約時報」曾報導，有學校以禁止學生申請獎學金為要脅嚴禁剩飯，更有餐館在門口擺放電子秤，要求消費者上門先秤秤自己的體重，若干感到受辱的人隨即掉頭走。

湖南有餐廳自作聰明要顧客「秤重點菜」，凡體重40公斤以下的女性，只能點小炒黃牛肉和剁椒魚頭，想吃盤紅燒肉可以，但體重得超過70公斤。

香港明報報導，上海曾有餐廳要求來客點餐前先付押金100元，大宴小酌結束後，剩菜沒超過150公克才能拿回押金。

也有公部門餐廳下令所有員工吃飽喝足不能拍拍屁股走人，還得把餐盤放上秤重台，剩菜超過125公克罰款一元，並安裝攝影機監控誰浪費糧食。

中國地質調查局成都中心、航遙中心等單位，豎起「光盤行動從我做起」的簽名牆，以各自簽署形塑集體承諾的壓力，向習近平的倡議表態。

儘管如此，中國官媒經濟日報28日刊登的評論文章指出，中國的糧食浪費仍然相當驚人。文章說，去年中國人均糧食佔有量達到483公斤，但糧食生產、收購、儲存、加工、消費各個環節的損失浪費依然可觀。

據估算，每年中國糧食產後僅儲藏、運輸、加工等環節損失總量逾700億斤，餐桌浪費食物價值高達2000億元，應驗俗諺「節約好比燕銜泥，浪費好比河決堤」。

文章說，今年中國夏糧在歷史高點上增產1%，這是中央、地方乃至億萬農戶付出100%甚至更大努力所致，凸顯中國糧食增產的難度越來越大。

文章指出，減少糧食損失浪費等同於糧食增產，以今年夏糧總產量1億4739萬噸計算，若糧食損失降低1個百分點，一年可節約糧食143萬4000噸，相當於夏糧增產2%。

不過光盤行動的背後意義，也反映中國當局對能否維繫糧食穩定供需深感不安，猶如中國社科院農村發展研究所研究員李國祥所言，中國糧食安全的長期態勢是「緊平衡」。儘管口糧能確保自給，但糧食生產面臨成本攀升、資源約束、剛性需求大等問題。

即因如此，當前中國在全球到處搜刮掠奪糧食，搶購「黃小玉」也就是黃豆、小麥與玉米三大農產品。

根據日經亞洲去年底的報導，過去數年，中國向美國、巴西等國家大舉採購大豆、玉米和小麥，初估進口量驟增2至12倍，牛肉、豬肉、乳製品和水果進口也成長2至5倍。

據美國農業部（USDA）當時預測，中國在今年上半年的玉米存量可望占全球69％、水稻60%和小麥51%，可說是明目張膽的屯糧。

中國海關總署的數據也指出，中國2020年購量的支出高達981億美元，比10年前增4.6倍，2021年1至9月僅9個月，中國進口的糧食即高於2016年的總量。

熟悉中國農業的日本愛知大學名譽教授高橋吾郎則指出，雖說已開發國家要為饑荒負責，「但中國的責任更大，中國應就解決糧食分配不均採取行動」。

習近平 紐約時報 疫情

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