中國學者：波洛西若堅持訪台 將引爆新的台海危機

有中國媒體稱，若波洛西堅持訪台，解放軍屆時可能派出殲-16，甚至殲-20伴飛攔截。圖為解放軍殲-20飛機進行飛行訓練資料照。（新華社）

在聯邦眾院議長波洛西 傳出計畫訪台後，中國外交部、國防部、國台辦等部門十天內已發出七次嚴厲警告。北京大學美國研究中心主任王勇指出，若波洛西堅持訪台，中國屆時可能採取多管齊下方式，包括伴飛干擾、周邊演習、導彈試射、飛機進入台灣防空識別區等，以展現維護主權的決心。

他並警告，波洛西訪台會造成中美博弈失控，甚至擦槍走火，引爆新的台海危機。

王勇28日接受香港中通社採訪時分析，此一事件已演變成美國國內政治問題，兩黨正在較勁，都希望透過強硬的反中立場，為即將到來的中期選舉拉票。

他認為，波洛西若「一意孤行」，或將撬動中美衝突。從目前情況來看，如果美國國內不出現大轉機令波洛西放棄，最終成行的可能性較大。但因事關中國主權和領土完整，加上中國軍事實力今非昔比，大陸國內的民意對美強硬，因此中方也會展現決心。

根據中國「南海戰略態勢感知計畫」的追蹤訊息，美國航空母艦雷根號及其打擊群25日結束新加坡訪問後，已經向南海前進中。若航行方向不變，航艦編隊航線將抵達台灣海峽。

王勇推測，在最壞打算下，中方或採取多管齊下的方式，包括伴飛干擾、周邊演習、導彈試射、飛機進入台灣防空識別區等，來展現維護主權的決心。他指出，台海當前已成為全球熱點區域之一。

王勇表示，中美雙方都有國內政治的需要，都不願妥協退讓。「我認為領導人之間直接的溝通對話，比發言人之間的喊話，更有利於解決政治化問題，拜登 意見很關鍵，他必須做出決斷。」

據新華社報導，中國國家主席習近平 28日晚間與總統拜登通電話時強調，「我們堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的台獨勢力留下任何空間」。

習近平還告訴拜登，中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。「民意不可違，玩火必自焚」。希望美方看清楚這一點。美方應該言行一致恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。