我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBC：波洛西29日出訪亞洲 台灣行程列「暫定」

拜習通話 各自表述台灣問題立場 共識安排實體會面

中國學者：波洛西若堅持訪台 將引爆新的台海危機

記者林則宏／即時報導
有中國媒體稱，若波洛西堅持訪台，解放軍屆時可能派出殲-16，甚至殲-20伴飛攔截。圖為解放軍殲-20飛機進行飛行訓練資料照。（新華社）
有中國媒體稱，若波洛西堅持訪台，解放軍屆時可能派出殲-16，甚至殲-20伴飛攔截。圖為解放軍殲-20飛機進行飛行訓練資料照。（新華社）

在聯邦眾院議長波洛西傳出計畫訪台後，中國外交部、國防部、國台辦等部門十天內已發出七次嚴厲警告。北京大學美國研究中心主任王勇指出，若波洛西堅持訪台，中國屆時可能採取多管齊下方式，包括伴飛干擾、周邊演習、導彈試射、飛機進入台灣防空識別區等，以展現維護主權的決心。

他並警告，波洛西訪台會造成中美博弈失控，甚至擦槍走火，引爆新的台海危機。　　

王勇28日接受香港中通社採訪時分析，此一事件已演變成美國國內政治問題，兩黨正在較勁，都希望透過強硬的反中立場，為即將到來的中期選舉拉票。

他認為，波洛西若「一意孤行」，或將撬動中美衝突。從目前情況來看，如果美國國內不出現大轉機令波洛西放棄，最終成行的可能性較大。但因事關中國主權和領土完整，加上中國軍事實力今非昔比，大陸國內的民意對美強硬，因此中方也會展現決心。

根據中國「南海戰略態勢感知計畫」的追蹤訊息，美國航空母艦雷根號及其打擊群25日結束新加坡訪問後，已經向南海前進中。若航行方向不變，航艦編隊航線將抵達台灣海峽。　　

王勇推測，在最壞打算下，中方或採取多管齊下的方式，包括伴飛干擾、周邊演習、導彈試射、飛機進入台灣防空識別區等，來展現維護主權的決心。他指出，台海當前已成為全球熱點區域之一。　

王勇表示，中美雙方都有國內政治的需要，都不願妥協退讓。「我認為領導人之間直接的溝通對話，比發言人之間的喊話，更有利於解決政治化問題，拜登意見很關鍵，他必須做出決斷。」

據新華社報導，中國國家主席習近平28日晚間與總統拜登通電話時強調，「我們堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的台獨勢力留下任何空間」。

習近平還告訴拜登，中國政府和中國人民在台灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是14億多中國人民的堅定意志。「民意不可違，玩火必自焚」。希望美方看清楚這一點。美方應該言行一致恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報。

波洛西 拜登 習近平

上一則

堅持動態清零 習近平：要算政治帳

延伸閱讀

NBC：波洛西29日出訪亞洲 台灣行程列「暫定」

NBC：波洛西29日出訪亞洲 台灣行程列「暫定」
波洛西亞太行 訪台仍不確定 發言人不評論行程計畫

波洛西亞太行 訪台仍不確定 發言人不評論行程計畫
史丹福台灣問題專家：擊落波洛西飛機不現實 但恐軍演

史丹福台灣問題專家：擊落波洛西飛機不現實 但恐軍演
曾在天安門拉布條挺民主 波洛西對中人權立場強硬

曾在天安門拉布條挺民主 波洛西對中人權立場強硬

熱門新聞

中國網路近日瘋傳至少七段性愛視頻，女主角就是中國「最美警花」張津瑜，引發軒然大波 。（取材自推特）

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

2022-07-24 09:00
機器人是「中國製造2025」計畫瞄準的十大領域之一。(美聯社)

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

2022-07-22 11:08
美眾議長波洛西若訪台，中國戰機有可能伴飛並攔截。（取材自中國軍網）

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

2022-07-27 21:52
中國傳出有女子攜父母參加湖南旅行團，因為購物遭導遊辱罵，父親心臟病發猝死。圖為張家界大峽谷玻璃橋。（新華社）

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

2022-07-23 10:41
眾院議長波洛西計畫訪台，引起不少討論。（美聯社）

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

2022-07-23 11:53
男子在意自己的身高。(取材自第一眼)

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

2022-07-27 11:00

超人氣

更多 >
拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成
遊民占用華人餐廳廁所2小時 驅離動武

遊民占用華人餐廳廁所2小時 驅離動武
41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光

41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光