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GDP連季收縮 股指仍漲逾1%

美GDP再次萎縮 拜登稱經濟走在正確道路上

堅持動態清零 習近平：要算政治帳

記者葉文義／綜合報導
中共中央政治局28日召開會議部署下半年經濟工作，強調要堅持動態清零，同時也要穩住經濟。圖為北京民眾排隊做核酸檢測。（美聯社）
中共中央政治局28日召開會議部署下半年經濟工作，強調要堅持動態清零，同時也要穩住經濟。圖為北京民眾排隊做核酸檢測。（美聯社）

中共中央政治局28日召開會議，由中共總書記習近平主持，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。會議強調，堅持動態清零政策，特別是要從政治上「算政治帳」；下半年宏觀政策要在擴大需求上積極作為，要全方位守住安全底線，經濟大省要力爭完成經濟社會發展目標。

據新華社報導，會議指出，今年以來，面對複雜嚴峻的國際環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，當前經濟運行面臨一些矛盾和問題，要保持戰略定力，堅定做好自己的事。

會議強調，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展工作。對疫情防控和經濟社會發展的關係，要綜合看、系統看、長遠看，特別是要從政治上看、算政治帳。要堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零。

對於下半年財政和貨幣政策，會議稱，要用好地方政府專項債券資金，支持地方政府用足用好專項債務限額，用好政策性銀行新增信貸和基礎設施建設投資基金。同時，要提高產業鏈供應鏈穩定性和國際競爭力，暢通交通物流，優化中國產業鏈布局，支持中西部地區改善基礎設施和營商環境。

另外，要全方位守住安全底線。要強化糧食安全保障，提升能源資源供應保障能力，加大力度規劃建設新能源供給消化體系。

對於近期地產業一連串危機，會議要求要穩定房地產市場，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策用足用好政策工具箱，壓實地方政府責任，保交樓、穩民生。同時，要保持金融市場總體穩定，妥善化解一些地方村鎮銀行風險，嚴厲打擊金融犯罪。

會議還稱，要以改革開放為經濟發展增動力。要繼續實施國企改革三年行動方案；要推動平台經濟規範健康持續發展，對平台經濟實施常態化監管，集中推出一批「綠燈」投資案例；要積極促進出口、擴大進口，做好技術、外資引進工作。

與此同時，要充分調動各方面積極性。經濟大省要勇挑大梁，有條件的省要力爭完成經濟社會發展預期目標。

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